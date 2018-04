Au nom du "sport pour tous" et pour éviter les complexes, la salle de sport Elancia à Laval interdit le port du marcel et des débardeurs. Une règle qui fait consensus chez les centaines d'adhérents mayennais.

Saint-Berthevin, France

Lorsque vous pénétrez dans la salle de sport Elancia à Saint-Berthevin, vous ne pouvez être que surpris. Ici pas de miroirs dans tous les coins pour se regarder courir sur un tapis ou se muscler à l'aide d'une machine. Le style est plutôt sobre et la règle est très claire : interdiction de porter un marcel ou un débardeur, privilégiez le t-shirt.

La franchise Elancia, se veut vectrice "du sport pour tous". Une idée, un concept qui se traduit concrètement par cette mesure peu commune en France. "Quand vous arrivez dans une salle aujourd'hui, que c'est votre première fois, vous voyez des glaces partout avec des gens très musclés qui recherchent la performance. Cela peut faire peur et cela peut générer un complexe. Mais nous chez Elancia, le but est que vous vous sentiez à l'aise et que vous puissiez pratiquer votre sport avec plaisir" explique Arnaud un des responsables de la salle. "Cette interdiction est écrite dans notre règlement intérieure. Dès que l'adhérent vient s'inscrire on lui en parle directement et cela ne pose généralement aucun souçi" termine t-il.

Elancia est un groupe labellisé "Sport Santé" inscrit en Mayenne dans la lutte contre l'obésité, le surpoids et la sédentarisation. Du 12 au 31 mars dernier, la salle à participer à une campagne de prévention en lien avec l'association Réseau diabète et surpoids 53.