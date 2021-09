A peine quelques jours après la rentrée scolaire, deux classes de l'école primaire Jean Macé à Saint-Bonnet-du-Gard ont fermé ce lundi pour toute la semaine, à cause de cas de Covid-19.

A Saint-Bonnet-du-Gard, deux classes fermées à cause du Covid-19, trois jours après la rentrée scolaire

Triste nouvelle pour l'école primaire Jean Macé à Saint-Bonnet-du-Gard à l'est de Nîmes. Trois jours après la rentrée, une classe de niveau maternelle et une classe mélangeant les niveaux CE2-CM1-CM2 ont dû fermer jusqu'à la semaine prochaine.

La raison, bien sûr : deux cas de covid-19 découverts dans chacune de ses classes.

Pour la maire de la commune, Jean-Marie Moulin, l'annonce a été difficile : "C'est une nouvelle année, on voulait repartir de zéro, même si on sait qu'on en a pas fini avec cette pandémie. C'est violent, même si on comprend les consignes sanitaires."

Les enfants pourront retrouver le chemin de l'école à partir de lundi prochain.