Le village de Saint-Clar dans le Gers prêt à accueillir des familles ukrainiennes

David Taupiac, le maire de Saint-Clar, et Natalia Bruneau, Ukrainienne installée dans le village, sont prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens.

Le village de Saint-Clar s'organise pour accueillir des familles ukrainiennes. Située à l'est de Lectoure, la commune gersoise a mis quatre appartements HLM à disposition des services de l'État. Ils sont situés dans un petit immeuble blanc, au milieu du village, non loin de l'école.

"On va aider les familles dans les détails de la vie quotidienne, intégrer les enfants à l'école, s'occuper d'eux avec des cours du soir, travailler avec des employeurs du secteur. Le but, c'est que dans l'intégration les gens puissent travailler pour reprendre pied", détaille David Taupiac, le maire socialiste.

Ce n'est pas la première fois que le village accueille des réfugiés. En 2016, il a été le premier dans le Gers à héberger une famille syrienne. Six ans plus tard, elle continue de vivre dans le village et vient même de s'agrandir.

Des habitants déjà prêts à aider

Une vingtaine de bénévoles se sont déjà rapprochés de la mairie pour proposer leur aide. Certains proposent de donner des cours de français, d'autres de donner des vêtements ou de meubler les appartements. Pour Natalia, Ukrainienne installée à Saint-Clar, c'était une évidence : "Aujourd'hui, il faut aider tous ceux qui sont martyrs de cette guerre. Ils n'ont rien demandé, ils vivaient leur vie tranquillement. Ils ont maintenant besoin d'un peu de calme, c'est à nous de leur apporter."

David Taupiac attend maintenant un retour de la préfecture. C'est elle qui centralise les propositions d'hébergement et gère l'arrivée des Ukrainiens dans le département.