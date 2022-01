A Saint Cyprien en Périgord noir, la maison de santé accueillera cinq médecins généralistes

Dire que la Dordogne est mal lotie sur la question de la santé ne surprendra personne. Comme d'autres départements ruraux, elle manque de médecins, spécialistes ou généralistes et la situation risque de s'aggraver dans les années à venir. Mais à Saint Cyprien en plein Périgord Noir, le maire et les médecins de la commune ont peut-être trouvé une solution.

C'est un généraliste de la commune, le docteur Céré qui, le premier, est allé toquer à la porte du maire Christian Six pour l'alerter sur la situation. Les deux hommes ont discuté et c'est comme cela qu'est né ce projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire. Le Covid et les intempéries ont un peu retardé la sortie de terre du bâtiment mais depuis la fin de l'année 2021, ses 1200 mètres carré accueillent les cabinets de 4 médecins généralistes ( le cinquième arrivera en février, c'est un médecin de Beynac).

La toute nouvelle maison de santé de Saint Cyprien © Radio France - Valérie Dejean

Mais les propositions de la maison de santé conçue par le cabinet Arkétype de Lalinde vont bien au delà. Deux cabinets d'infirmiers ont pris possession des lieux, des kinésithérapeutes, une sage-femme, un podologue, un ostéopathe, une nutritionniste, un psychologue. Un dentiste pourrait venir renforcer l'équipe, les démarches sont en cours. Des cabinets restent aussi ouverts pour des vacataires qui pourraient y faire des consultations comme spécialistes. Une salle de télémédecine a également été installée, deux studios pour accueillir des internes en stage. Bref, rien ne manque.

Plus d'une vingtaine de professionnels de santé travaillent à la maison de santé de Saint Cyprien © Radio France - Valérie Dejean

Le projet d un montant de 2,3 millions d'euros a été financé pour près de la moitié par la mairie qui a fait un emprunt qui devrait être remboursé par les loyers ( 11 euros le mètre carré) . Le reste est venu de l'état, la région et le dpt. Et le maire de Saint Cyprien Christian Six respire "C'est un vrai souci pour un maire que l'on ne puisse pas se faire soigner dans sa commune, que l'on ne puisse pas trouver un médecin. On est une population vieillissante et on a besoin absolument d'avoir des médecins sur place et aujourd'hui, j'estime avoir beaucoup de chances avec cinq médecins sur la commune, et quand je dis sur la commune, c'est pour l'ensemble du territoire".