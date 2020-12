Depuis le 12 décembre, les habitants de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) peuvent profiter des traditionnelles Foires de Noël mais cette année, c'est une première, une patinoire éphémère a également été installée sur le parvis de l'hôtel de ville.

D'une superficie de 375 mètres carrés, la patinoire accueille les groupes scolaires en semaine mais des créneaux sont également réservés pour les familles dyonisiennes, en plus du week-end. Et le succès semble être au rendez-vous. Depuis son ouverture, la patinoire a attiré plus de 1.300 personnes.

Une première à Saint-Denis

Adam, 13 ans, n'était jamais allé dans une patinoire avant. "C'est la première fois de ma vie que j'en fais, c'est difficile mais je vais en profiter un maximum", assure-t-il, ses mains dans les moufles et cramponnées aux barrières. En profiter, c'est l'objectif aussi de Nasteska, 9 ans : "Parce qu'en hiver, à Saint-Denis, il n'y a pas beaucoup de neige du coup quand je vais à la patinoire, ça me fait penser à la neige et j'aime bien la neige moi !" Mais attention aux chutes et aux bobos. Fatou, venue avec ses camarades du centre de loisirs, n'y échappe pas : "Je suis tombée six fois !", raconte la petite fille, un peu lassée.

À Saint-Denis, enfants et adultes profitent de la patinoire installée sur le parvis de l'hôtel de ville © Radio France - Hajera Mohammad

"Un peu de magie de Noël"

La plupart des parents se contentent de rester au bord de la patinoire pour prendre leur progéniture en photo. La fille de Rim a insisté pour venir et la maman n'a pas résisté trop longtemps : "Les enfants ont vécu une période très difficile avec le confinement et là ils sont en train d'évacuer j'ai l'impression, ça fait du bien". "C'est un chouette moment à Saint-Denis et ça fait vraiment un beau Noël à passer quand on ne peut pas bouger pour les vacances avec la Covid. On est vraiment contents", assure de son côté, Juliette, entraînée sur la patinoire par son fils, Alexandre.

La patinoire de Saint-Denis est ouverte jusqu'au 3 janvier. Comptez 2 euros le ticket. Il faut penser à réserver sa place, en raison d'une jauge d'accueil maximale fixée à 53 personnes. L'installation a coûté 110.000 euros à la ville.