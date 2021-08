À Saint-Denis, la cantine sera gratuite pour tous les élèves de maternelle

C'était une promesse de campagne du nouveau maire, Mathieu Hanotin : la cantine gratuite pour tous les élèves de maternelle à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Elle sera appliquée dès cette rentrée scolaire, ce jeudi 2 septembre.

Cantine gratuite en maternelle

Terminé le calcul des tarifs de cantine, en fonction du quotient familial. Désormais, les 4.600 élèves inscrits en maternelle pourront profiter de la cantine à midi, gratuitement, quelque soit le niveau de ressources des parents. La ville souhaite ainsi assurer une continuité dans le service public de l'école, en proposant une prise en charge continue et gratuite des enfants de 8h30 à 16h30.

"Il y a aussi le souhait de faire bénéficier au plus grand nombre d'enfants d'un repas chaud, équilibré et de qualité, issu de nos produits locaux", rappelle Leyla Temel, l'adjointe au maire en charge de l'éducation et de la petite enfance, "d'autant plus quand on a vu à la sortie des différents confinements, à quel point l'accès à l'alimentation et au bien-manger est un enjeu de santé publique".

Une mesure en faveur des enfants... et des parents ?

L'élue souhaite également donner la possibilité aux parents en recherche d'emploir, notamment aux mères d'avoir une journée entière pour faire leurs démarches. "On veut leur donner la possibilité ou le choix d'entamer une formation, faire une recherche d'emploi, d'avoir du temps disponible sans hachurer leur journée en venant récupérer leur enfant le midi". Une mesure qui coûte cher à la ville : 3 millions d'euros de recettes en moins par an.

Leyla Temel, adjointe au maire de Saint-Denis en charge de l'éducation et de la petite enfance © Radio France - Hajera Mohammad

La gratuité pour tous les écoliers en septembre 2023

Actuellement, entre 50% et 60% des enfants de maternelle à Saint-Denis mangent à la cantine. Si l'annonce de la gratuité n'a pas encore provoqué une flambée des inscriptions pour cette rentrée, la ville vise sur le long terme une hausse des inscrits de 20%. Pour les familles intéressées, l'inscription sera obligatoire et des pénalités financières pourront être appliquées en cas d'absences répétées et injustifiées, prévient Leyla Temel, "pour éviter le gaspillage alimentaire".

La gratuité de la cantine sera élargie dès la rentrée de septembre 2022 aux élèves de CP puis en 2023 à tous les élèves de l'élementaire.