Covid-19 : la ville de Saint-Denis déploie ses "ambassadeurs" du vaccin

La ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) a présenté, cette semaine, ses premiers "ambassadeurs" et "ambassadrices" du vaccin : des habitants de la commune qui se sont portés volontaires pour informer et guider leur entourage sur les questions liées à la vaccination contre le Covid-19.

À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), la mairie a décidé de déployer des "ambassadeurs" et "ambassadrices" afin d'informer et d'inciter la population à se faire vacciner contre le Covid-19.

Une trentaine de volontaires

Une trentaine d'habitants se sont déjà portés volontaires pour tenir ce rôle. Des commerçants, des responsables associatifs, une directrice du théâtre, une élue de l'opposition ou encore des pharmaciens... les profils sont variés. Cette première "promotion" d'ambassadeurs s'est réunie pour la première fois, cette semaine, à l'hôtel de ville où ils ont pu échangé avec un médecin et poser toutes les questions auxquelles ils devront eux-même répondre. À la fin, ils sont repartis avec de la documentation, des brochures et un petit badge violet grâce auquel ils seront identifiables.

"Participer à l'effort national"

Sébastien, patron de la boulangerie du Front Pop, dans le quartier de la Plaine, l'a déjà accroché à sa veste. "Je vais en distribuer à toutes mes vendeuses et à mon associé en boutique, je vais aussi demander des supports visuels, ça permettra de déclencher la conversation avec les clients", espère-t-il. Pour lui, devenir ambassadeur, c'est participer en quelque sorte à l'effort national contre cette pandémie.

"Ce ne sont pas que les politiques ou les médecins qui vont nous sortir de cette pandémie, c'est tout le monde !", "Si dans ma boutique, j'arrive déjà à convaincre 10% de ma clientèle, ce sera des vaccinés en plus et peut-être qu'on finira pas s'en sortir", ajoute le boulanger.

Sébastien, boulanger à Saint-Denis, "ambassadeur" du vaccin © Radio France - Hajera Mohammad

Répondre aux interrogations de l'entourage

Ouissam et Nicolas, nouveaux propriétaires d'une pharmacie, située place de la Résistance et Déportation, ont beaucoup de patients qui s'interrogent et pas forcément toutes les réponses encore à leur apporter. "On nous demande quel vaccin choisir, par exemple, mais la question principale reste 'est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas ?'", explique Nicolas.

Nicolas et Ouissam, pharmaciens à Saint-Denis, "ambassadeurs" du vaccin © Radio France - Hajera Mohammad

Covid-19 : la ville de Saint-Denis déploie ses "ambassadeurs" du vaccin Copier

Démonter les fake news

À cette question, Mathieu Hanotin, le maire (PS) de Saint-Denis, répond sans détour : "On assume complètement... nous on veut convaincre qu'il faut se faire vacciner". Mais il en a bien conscience : aujourd'hui, ce discours quand il vient d'un élu ou d'un expert a parfois du mal à convaincre.

"Il y a tellement de fake news que les gens se méfient de plus en plus et ont l'impression d'être parfois manipulés car ils n'ont pas toutes les informations en leur possesion", confirme Ouissam, le pharmacien. "Les experts qu'on voit à la télé et qui ne disent pas forcément les même choses, ça n'aide pas", ajoute son associé.

"Les ambassadeurs, un élément clé" - Professeur Jean-Daniel Lelièvre

C'est bien à ce niveau là, que ces ambassadeurs peuvent faire la différence, estime le professeur Jean-Daniel Lelièvre. Chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne) et expert en vaccination auprès de la Haute Autorité de Santé, il est venu, mercredi soir, répondre aux questions de ces citoyens de la société civile. "Quelque soit l'intérêt que vous portez à un expert, si la même chose est expliquée simplement par quelqu'un que vous voyez tous les jours, en qui vous avez confiance, forcément ça [le message] va beaucoup plus porter".

"Avoir des ambassadeurs, c'est un élément clé"- professeur Jean-Daniel Lelièvre Copier

La ville de Saint-Denis espère "recruter" 300 ambassadeurs et ambassadrices du vaccin d'ici le printemps. Le même dispositif est lancé par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Les candidatures sont toujours ouvertes.