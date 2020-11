À Saint-Denis, les jeunes d'une association distribuent des colis alimentaires pendant le confinement

Une vingtaine de jeunes de l'association 7 Dreams à Saint-Denis se mobilisent pour venir en aide aux plus précaires lors de ce nouveau confinement. Ils ont repris leurs distributions de colis alimentaires, samedi 31 octobre. Cette aide est devenue indispensable.

Ils sont un peu les héros de tout un quartier et font la Une de nombreux journaux. À Saint-Denis, dans le quartier Allende, une vingtaine de jeunes de l'association 7 Dreams se mobilisent depuis le début de la crise sanitaire en distribuant des colis alimentaires aux habitants qui n'ont plus de quoi se nourrir. Ces distributions avaient cessé cet été mais dès l'annonce du reconfinement, ces jeunes sont repartis à la tâche pour être prêts dès le samedi 31 octobre.

Les bénéficiaires étaient nombreux à les attendre puisque plus de 130 familles sont venues chercher des sacs de fruits et légumes en deux heures : "ça ne me semble pas être un chiffre si important", s'interroge Mohamed Abdi, qui s'est presque habitué à l'afflux de personnes. C'est lui qui est à l'origine de 7 Dreams, une association fondée en 2019 pour faire du soutien scolaire et des animations. Mais face aux conséquences de la crise sanitaire, il a changé de braquet : "l'aide alimentaire, ça peut soulager un foyer et on s'est dit que si on était capables de le faire, il fallait le faire. C'est important."

C'est un habitant de Saint-Denis qui donne les fruits et légumes à l'association. © Radio France - Noémie Lair

Cette aide est en effet devenue indispensable pour certains habitants car avec le confinement, "on ne travaille plus, il n'y a plus rien", témoigne cette jeune maman. Un peu plus loin, un homme de 76 ans explique ne pas avoir les moyens d'acheter à manger. "Chapeau ! Ça fait du bien", s'exclame-t-il quand Rémy lui remet son sac rempli de bananes et de poivrons.

L'association a trouvé un partenaire idéal pour mener à bien son projet : un habitant du quartier qui travaille au marché de Rungis et qui a accepté de donner des palettes entières de fruits et légumes. Un partenariat qui pourrait même se développer et ouvrir la porte à des produits secs ou frais puisque l'association est en contact avec le directeur de Rungis.

Ces distributions auront lieu chaque samedi. Si les habitants ne peuvent pas se déplacer, l'association peut livrer à domicile.

Une nouvelle organisation pour ce reconfinement

L'association est toute jeune mais avec le premier confinement, elle a déjà une expérience solide et améliore son fonctionnement. Afin d'éviter de créer une queue à l'entrée du local, les jeunes ont créé un fichier répertoriant le nom et le numéro des bénéficiaires. "On communique par sms sur la prochaine distribution et on leur donne des créneaux horaires pour fluidifier la venue des personnes car l'hiver arrive et on ne veut pas qu'ils aient froid et cela permet aussi de respecter les gestes barrières", détaille Inès.

Aussi, afin de cibler au mieux les bénéficiaires, 7 Dreams s'est rapprochée du CCAS de la Ville. "Il y a eu plusieurs initiatives d'aide alimentaire dans la ville lors du premier confinement donc on souhaite coordonner ce réseau pour s'assurer de toucher tout le territoire de manière efficace", explique Oriane Filhol, adjointe au maire de Saint-Denis chargée des solidarités, de la prévention et des droits des femmes.

Ces associations sont d'ailleurs d'ores et déjà en lien puisqu'à la fin des distributions de 7 Dreams, s'il y a des produits en trop, ils sont donnés à d'autres organismes qui œuvrent dans différents quartiers.