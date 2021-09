À Saint-Denis, un hôpital de jour destiné aux enfants autistes

À Saint-Denis, l'hôpital Delafontaine a inauguré officiellement, ce mardi 7 septembre, son centre Zéphyr. Une structure qui accueille depuis mai dernier, des enfants autistes et leur famille pour un projet de soins personnalisé et intensif.

C'est le casse-tête de milliers de parents d'enfants autistes, trouver la bonne structure d'accueil et de soins pour leur petit, tellement l'offre manque, y compris en Ile-de-France et notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis, où l'accès aux soins reste difficile pour bon nombre de familles, souvent précaires.

Un accompagnement personnalisé et intensif

C'est pourquoi le centre hospitalier Delafontaine à Saint-Denis a ouvert, fin mai, le centre Zéphyr. Il s'agit d'un hôpital de jour qui accueille les enfants âgés de 2 à 12 ans présentant un trouble du neurodéveloppement, surtout de jeunes autistes. Le centre a été installé dans un immeuble de la rue Jules Saulnier, près du Stade de France, en attendant son installation définitive dans les locaux de l'hôpital Casanova d'ici 2023.

Sur place, une vingtaine de praticiens se relaient pour travailler en groupe mais aussi individuellement avec chaque petit. Des pièces de jeu, des salles d'exercices, une pataugeoire ou encore une salle de classe ont été aménagées. La prise en charge se fait aussi bien entre les murs du centre qu'en dehors. "On peut accompagner par exemple l'enfant au conservatoire pour faire une prise en charge musicale avec une pianiste, ou aller à la piscine ou à la médiathèque avec l'enfant et ses parents ou faire des visites à domicile", explique Gabrielle Lesvenan pédopsychiatre et responsable de Zéphyr.

Un hôpital pour les enfants et les parents

Car l'hôpital souhaite inclure au maximum les familles dans le processus de soins de l'enfant. "Ce sont souvent des familles qui s'enferment un peu chez elles, vont arrêter de sortir, d'aller faire des courses au supermarché du fait des troubles de leur enfant. L'idée c'est de travailler avec elles et de les accompagner vers une inclusion sociale". Pour cela, le centre mise sur la régularité, très importante chez ces jeunes, qui sont présents au moins 4 demi-journées par semaine sur place et un objectif : qu'au bout de 3 ans, il puissent être pleinement inclus dans le système scolaire.

Kayna, maman du petit Yassine ,âgé de 3 ans, a eu du mal à trouver un praticien capable de diagnostiquer les troubles autistiques de son garçon, quand elle, avait des doutes depuis un certain temps. Alors commencer et poursuivre les soins dans ce centre, la rassure. "Ici, il y a le lien entre l'école, la famille, l'enfant. On fait des goûters ensemble avec des parents, on chante avec eux ! On ne peut pas rêver mieux", assure la maman.

Une centaine de demandes depuis l'ouverture

Le centre Zéphyr accompagne quatorze enfants actuellement mais devrait monter sa capacité d'accueil à 20 places, alors que la demande est importante. Plus d'une centaine de parents ont contacté l'hôpital de jour depuis son ouverture, fin mai. Des parents souvent désespérés de ne pas trouver une solution adaptée ailleurs pour leur enfant autiste.