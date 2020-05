À Saint-Denis, un parc rouvre uniquement pour les enfants porteurs de handicap

Les associations de Saint-Denis qui travaillent au quotidien avec ces familles, réclamaient la réouverture du parc depuis le début du confinement, soutenues par le maire, Laurent Russier (PCF). L'élu attendait une dérogation du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ce dernier l'a accordée il y a une semaine : le parc de la Légion d'Honneur, peut rouvrir mais uniquement pour les familles d'enfants porteurs de handicap et uniquement trois après-midi par semaine.

Souffler et décompresser

Les enfants concernés peuvent venir avec leurs parents et leur frère et sœur. Des agents vérifient à l'entrée les cartes d'invalidité ou les attestations fournies par la maison départementale du handicap. "C'est une réelle décompression", avoue Sonia, venue profiter du parc avec sa fille qui souffre de dyspraxie et qui vit très mal tout ce qui se passe en ce moment."Plus ça allait et plus elle avait l’appréhension de remettre le nez dehors, elle était stressée. J'ai vu un vrai changement de comportement chez elle"

"Besoin de se défouler"

Sur l'aire de jeux, près du toboggan, Eddie observe Eden, 7 ans. La petite fille qui souffre d'un retard mental, a retrouvé "ses marques" et ça rassure son papa. "Il y a beaucoup de travail à faire avec elle, si elle perd ses repères, c'est très compliqué de reprendre après", explique-t-il. Kenza, elle aussi, profite de cette sortie avec son fils, Mohamed qui présente un trouble d'hyperactivité. "Avant il avait des cours de basket, d'équitation, d'équithérapie et puis plus rien du jour au lendemain, donc c'est compliqué pour lui le confinement, il a besoin de se défouler".

Aider les parents

Pour ces parents et ces enfants, ce bol d'air était indispensable, explique Daoud Tatou, le fondateur du Relais Île-de-France, association qui prend en charge des jeunes autistes en journée et accompagne leur famille. "Les papas et les mamans ne peuvent pas faire des activités H24 avec leur enfant donc à un moment donné vous avez de la violence physique et psychique qui monte de la part des enfants mais aussi parfois des parents qui sont excédés".

Cette réouverture du parc est donc la bienvenue même si elle aurait pu être autorisée bien plus tôt, regrette Daoud Tatou. Le président de la République a promis dans une vidéo, publiée le 2 avril, des aménagements au confinement pour les personnes autistes. Mais entre le 17 mars et le 2 avril, certains ont peut-être perdu des acquis, s'inquiète Daoud Tatou : "La reprise, risque d'être très compliquée".