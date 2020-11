A Saint-Etienne, l'épicerie solidaire une fois de plus au secours des étudiants précaires

L'épicerie solidaire Agoraé distribue des colis alimentaires aux étudiants résidants à Saint-Etienne les mercredis et vendredis jusqu'au 18 décembre.

Les colis distribués par l'épicerie solidaire Agoraé aux étudiants résidants à Saint-Etienne sont de retour ! L'initiative avait été lancée lors du premier confinement au printemps dernier par l'épicerie étudiante basée sur le campus Tréfilerie tenue par la Fédération des Associations de Saint-Etienne (la FASEE) et avec le reconfinement, le besoin s'est fait de nouveau ressentir d'aider les étudiants dans le besoin.

Ce mercredi 18 novembre, les bénévoles et l'équipe d'Agoraé étaient sur le pont pour distribuer un panier avec des fruits, des légumes, des boites de conserves mais aussi des produits d'hygiène et d'entretien. Et dès l'ouverture à 13 heures, une quinzaine d'étudiants était déjà présents dont Daphnée, étudiante en première année en mathématiques.

Une aide également indispensable pour Soraya, étudiante en master, qui depuis le reconfinement, n'arrive plus à finir ses fins de mois avec des petits boulots.

Malgré le reconfinement, Nina, étudiante en master de lettres à l'université Jean-Monnet, continue son job étudiant mais avec beaucoup moins d'heures et ses revenus sont très réduits.

Jusqu'à 200 étudiants sont venus lors du premier confinement chercher le précieux colis. ce mercredi, il sont 80 environ mais ça peut augmenter dans les prochains jours d'autant qu'il y a de nouveaux étudiants qui viennent grâce au bouche à oreille comme le raconte Noémie Dubus, vice-présidente de l'épicerie.

La distribution est pour le moment prévue tous les mercredis et vendredis entre 13 heures et 18 heures jusqu'au 18 décembre.