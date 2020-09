À Saint-Étienne, les anti Steel manifestent pour défendre le commerce de proximité

Alors que le ruban était coupé à Steel mercredi à 11h45, les opposants au nouveau centre commercial stéphanois étaient réunis place Jean-Jaurès pour défendre le commerce de centre-ville et de proximité, mais aussi une ville plus animée avec plus de petits concerts par exemple sous le kiosque de la place. Ils étaient une centaine à répondre à l'appel lancé par un collectif citoyen : des consommateurs, des commerçants et plusieurs représentants de l'opposition municipale de gauche.

15% de friches commerciales

C'est en voyant grimper le nombre de membres de leur groupe Facebook "soutien aux petits commerces stéphanois"(plus de 1600 membres) qu'Emilie Nora et Corinne Seguda-Laurent lancent l'idée d'un rassemblement le jour de l'ouverture de Steel. Même si les difficultés sont anciennes selon Corinne Seguda-Laurent. Elle reconnaît d'ailleurs qu'elle a quitté le centre-ville pour le quartier du Rond-Point pour cela. "Il y a cinq ans la Fnac a disparu du centre-ville et j'ai vu le centre-ville encore plus se désertifier, aujourd'hui je n'y viens que rarement et quand j'y suis je ne me sens pas à l'aise parce qu'il y a trop de friches", raconte celle qui administre aujourd'hui la groupe Facebook. Elle rappelle qu'il y "15% de friches commerciales à Saint-Étienne alors que la moyenne en France c'est 10%, et c'est 5% dans les villes de même ampleur".

Emilie Nora, qui a lancé le groupe sur les réseaux sociaux fin avril pour "faire connaître les petits commerces afin de les aider à la sortie du confinement", explique qu'elle aussi a vu le nombre de surfaces commerciales vides augmenter dans certaines rues depuis la dizaine d'années qu'elle vit dans le centre-ville stéphanois. Et elle tient à pouvoir continuer à y vivre dans ce centre-ville. Or, elle redoute que Steel ne draine une partie des consommateurs du centre-ville, non pas pour son offre de boutiques, mais par sa conception comme centre commercial et de loisirs.

Les manifestants rêvent aussi d'une ville plus animée, avec plus de rendez-vous culturels. © Radio France - Tifany Antkowiak

On fait partie de la vie des gens et les gens font partie de notre vie

Alex Guichard est totalement d'accord. "ll y a de la restauration et pas qu'un peu à Steel, et donc _le but c'est vraiment d'attirer les gens là-bas et qu'ils y passent tout leur samedi_, donc qu'est-ce qu'on fait ici ?", s'interroge celui qui a ouvert une cave à bière en janvier 2019 rue de la Résistance. Le commerçant ne s'en cache pas : il réfléchit à déménager son commerce dans une plus petite ville, dans l'Ondaine ou en Haute-Loire.

Pas question de partir pour Cécile Moulin, co-gérante du café-jeux La Taverne du Gobelin farci, à deux pas du campus Tréfilerie. Mais son inquiétude est grande _"parce qu'_on ne sait pas comment le consommateur va réagir", lâche la jeune femme, venu au rassemblement place Jean-Jaurès avec son bébé. "Ben oui, là je suis là avec mon bébé mais dans nos clients, tout le monde est au courant qu'il y a un bébé parce qu'on a lien particulier qu'on travaille depuis six ans et demi, on fait partie de la vie des gens et les gens font partie de notre vie, et ça on ne le trouvera pas dans une grande structure comme Steel", s'emporte la jeune femme. Elle conclut : "et j'ose espérer que la plupart des gens sont attachés à ça".