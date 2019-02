A Saint-Etienne les gilets jaunes se sont emparés de la RN88 pour l'Acte XIV

Saint-Étienne, France

Pour l'Acte XIV des "gilets jaunes", plus de 750 personnes se sont mobilisées à Saint-Étienne, ce samedi 16 février. Le cortège est parti comme à son habitude vers 14 heures de la Place du Peuple. Pour la première fois, les manifestants ont décidé d'envahir la RN88.

Le départ de la manifestation a été donné à 14 heures, la manifestation s'est déroulée dans le calme toute l'après-midi. Les manifestants ont relié la Grand Rue, le Tribunal, la gare de clapier, le boulevard urbain pour arriver ensuite jusqu'à Bellevue. Sur le chemin, certains jeunes ont voulu mettre le feu à des poubelles mais des gilets jaunes se sont interposés. Une fois les manifestants arrivés à hauteur de Bellevue, l'idée d'envahir la nationale s'est propagée dans les rangs des gilets jaunes. Vers 16 heures, depuis le rond point de Vélocio, des centaines de gilets jaunes ont donc marché sur la RN88 provoquant de forts ralentissements. Avec des barrières et des pancartes de signalisation, ils ont bloqué totalement la circulation au niveau du tunnel. Des déviations ont été mis en place pour éviter de ralentir le trafic. Des gilets jaunes encouragés par la plupart des automobilistes sur le chemin à coups de klaxons. Des manifestants plutôt agréablement étonnés de ne pas voir les forces de l'ordre sur leur parcours. Leur parcours a pris fin après plus d'une dizaine de kilomètres au rond point de Monthieu où quelques palettes ont été brulées. Aucune interpellation n'a eu lieu ce samedi après-midi. Il n'y a pas non plus de blessés.

A Roanne, d'après la Préfecture, 220 manifestants ont défilé ce samedi 16 février. Dans la Haute Loire, 200 personnes ont manifesté au Puy d'après la Gendarmerie. Aucune interpellation ni aucun blessé n'est à déplorer sur ces deux manifestations.

Les gilets jaunes défilent pour la 14eme fois à #saintetiennepic.twitter.com/ljibW2GQwp — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) February 16, 2019

Des centaines de #GiletsJaunes défilent dans la bonne humeur sur le boulevard urbain à #saintetienne pour le 14eme samedi pic.twitter.com/2z3ocx1Lq1 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) February 16, 2019

Les #GiletsJaunes ont pris possession de la RN88 et bloquent la circulation à hauteur de Solaure #saintetiennepic.twitter.com/BfqLTrn4jY — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) February 16, 2019

Des voitures klaxonnent en soutien aux #giletsjaunes qui poursuivent leur marche sur la RN88 a hauteur de Terrenoire #Saintetiennepic.twitter.com/CU08YcSqY0 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) February 16, 2019