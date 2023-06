À Saint-Génis-des-Fontaines des tests de lâcher d'eau dans les canaux

C'est une expérience. Pendant dix jours des tests de lâchage d'eau sont organisés dans le canal des Albères et le canal de Palau. Décidés de concert par la communauté de communes des Albères, le SMIGATA ( Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech-Albères), l'ASA Canal des Albères (Association Syndicale Autorisée Canal des Albères) et la préfecture des Pyrénées-Orientales lors du dernier comité sécheresse, ils doivent permettre de vérifier que ces canaux d'irrigation jouent un rôle dans le remplissage de la nappe quaternaire de Sabirou, dans laquelle a lieu le captage d'eau potable de plusieurs communes, dont Saint-Génis-des-Fontaines (Pyrénées-Orientales).

Davantage d'eau lâchée dans les canaux pendant dix jours

"Il y a certains endroits du canal des Albères où l'eau n'est pas passée depuis un an. C'est un manque d'infiltration et on veut voir si ça a une répercussion sur la nappe, quand on fait couler de l'eau à cet endroit-là" explique Baptiste Cribeillet, arboriculteur à Saint-Génis-des-Fontaines et président de l'ASA Canal des Albères. Grâce aux dernières pluies le niveau du Tech, resté en niveau d'alerte, est remonté. Aussi, il a été décidé de doubler le débit des canaux d'irrigation, de 200 litres /s à 400 litres /s, afin de voir si ces derniers contribuent à réalimenter "le captage d'eau potable qui pompe dans la nappe phréatique."

Interdiction de prélever l'eau dans les canaux pour les particuliers

Pour la durée des tests, estimée à une dizaine de jours en fonction du niveau du Tech, les particuliers ont interdiction de prélever dans les canaux. Cela pourrait fausser l'expérience. Seuls les agriculteurs restent autorisés à poursuivre leurs prélèvements. Tous les deux jours des employés de l'ASA effectueront des contrôles, pour veiller au bon dérouler des lâchers et de l'écoulement de l'eau.

Il revient ensuite au Syndicat Mixte de Gestion et d'Aménagement Tech-Albères d'évaluer l'impact de ces lâchers sur le niveau de ladite nappe, grâce à son piézomètre.

Le reste est au conditionnel mais si ces essais s'avèrent concluants, une étude sera financée afin d'attester du rôle des canaux d'irrigation dans le remplissage des nappes phréatiques et de l'approvisionnement en eau potable. Une étude qui servira de base pour demander aux autorités de gestion de l'eau et à la préfecture de revoir à la hausse le débit des canaux, à chaque fois que le Tech sera suffisamment rempli.