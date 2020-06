Vendée : à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, six cas de Covid-19 ont été détectés dans une école

Le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, François Blanchet, l’a annoncé ce samedi sur sa page Facebook : "Sur l'ensemble des tests effectués ce vendredi matin parmi les enseignants et le personnel municipal de l’école maternelle et élémentaire Edmond Bocquier, _six personnes se sont révélées positives au Covid-19"_. L'Agence Régionale de Santé (ARS) va effectuer le suivi sanitaire et tenter d’identifier tous les cas contacts.

Toujours d’après le maire, les six personnes testées positives sont, à ce jour, toutes asymptomatiques. Afin de "limiter les risques de propagation du virus", François Blanchet a décidé de fermer le groupe scolaire Edmond Bocquier pour une période de deux semaines.

Cette série de tests avait été décidée par la mairie après le test d'une animatrice périscolaire en début de semaine, qui s'est révélé positif. François Blanchet souhaite maintenant que "tous les parents d’élèves qui le veulent et leurs enfants puissent être dépistés". Pour lui, c'est un moyen de rassurer tout le monde. Il indique avoir fait cette demande auprès de l’ARS.