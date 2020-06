Saint-Gilles-Croix-de-Vie ( Vendée) : les élèves d'une école et leurs parents testés au Covid-19

Grosse opération de dépistage, ce jeudi, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée. Cela concerne l’école Edmond Bocquier. Tous les parents d’élèves et leurs enfants, soit 350 personnes, vont être testés au Covid-19. La raison de cette opération : il y a quelques jours, sept professionnels de l’école sur 24 ont été testés positifs, ce qui représente un taux de positivité élevé.

A la demande des élus et des parents d’élèves, l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire ( ARS), a proposé cette campagne de dépistage pour l’ensemble des parents d’élèves et des enfants scolarisés ces 14 derniers jours à l’école et des fratries. Elle s’inscrit dans le cadre de la stratégie de contrôle de l’épidémie qui vise à briser les chaînes de contaminations en facilitant la prescription de test sans délais, la recherche des cas contacts et l’isolement.

Les 350 tests auront lieu avec le concours de la communauté éducative et de la Ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et avec le renfort du Service Départemental d’Incendie et de Secours. Les résultats définitifs seront connus en fin de semaine, indique l’ARS.