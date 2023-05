À Saint-Hilaire-de-Riez, les nageurs-sauveteurs de la SNSM s'entraînent avant l'été

C'est la dernière ligne droite pour les sauveteurs en mer. À un mois des vacances d'été, les nageurs-sauveteurs de la SNSM d'Orléans (Société Nationale de Sauvetage en Mer), sont venus se former et s'entraîner en conditions réelles sur la plage de la Pége à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. Trois jours de formation au sauvetage et au secourisme, du mercredi 17 au vendredi 19 mai 2023, pour une cinquantaine de jeunes de 17 à 25 ans qui s'entraînent en piscine toute l'année.

Des conditions réelles

Combinaison orange sur le dos, ce vendredi, trois sauveteurs s'empressent de ramener un homme sur la plage, sous les encouragements de leurs camarades. Tout de suite, les apprentis appliquent les gestes qui sauvent. Ce n'est qu'un exercice, mais les élèves de la SNSM sont véritablement mis en conditions réelles. Rémy, 22 ans, est complètement essoufflé. "On donne tout, parce que le jour où il y aura une victime, on sera tout autant fatigués. Le faire entre nous, avec un petit peu de compétition, c'est toujours sympa."

Les nageurs-sauveteurs de la SNSM d'Orléans s'entrainent en conditions réelles à Saint-Hilaire-de-Rietz, en Vendée © Radio France - Léonie Cornet

Ces jeunes sont notés en fonction de leur rapidité, de leurs compétences et de leur cohésion. Marine, 19 ans, est étudiante pour devenir infirmière. "Mon père a été sauveteur à la SNSM, confie-t-elle. Il m'a dit que l'ambiance était conviviale, et puis comme job d'été, c'est quand même plus sympa de surveiller les plages que d'être à l'usine, par exemple."

Ensuite, c'est l'heure du debrief. Il est dispensé par Yann Bicharel, directeur adjoint du centre de formation de la SNSM d'Orléans. "En dix ans, il y a eu un changement de population, remarque-t-il. Les gens veulent travailler un mois, pour ensuite pouvoir partir en vacances le mois d'après. On a donc un déficit de sauveteurs à la SNSM au mois d'août, où c'est un petit peu compliqué de trouver des volontaires".

Les jeunes nageurs-sauveteurs de la SNSM au moment du debrieff de Yann Bicharel (en jaune) © Radio France - Léonie Cornet

Avant l'été, Yann Bicharel invite à la prudence et rappelle que toutes les plages ne sont pas surveillées, faute de moyens. "Mon conseil, c'est d'aller se baigner dans les zones surveillées, surtout lorsque l'on a une connaissance assez faible du littoral, ce qui est souvent le cas l'été, puisque ce sont des vacanciers" explique-t-il.

Six diplômes délivrés par la SNSM

Les jeunes sauveteurs d'Orléans seront, pour certains, de retour sur les plages vendéennes dès le début du mois de juillet. D'autres iront en Méditerranée ou dans le sud-ouest. Cette formation dispensée par la SNSM a un coût. Comptez 1.100 euros pour un débutant pour la formation complète, qui comprend six diplômes, qu'ils passent de septembre à mai : le BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique), le PSE (Premiers Secours en Equipe) niveau 1 et 2, le permis côtier, le CRR (Certificat de Radiotéléphonie Restreint), et le SSA (Surveillance et Sauvetage Aquatique sur le littoral). La formation est rentabilisée en travaillant un mois en tant que sauveteur sur la plage.

Il existe 33 centres de formation situés partout en France, dont un à Nantes, un à Angers et un aux Sables-d'Olonne. 9.000 bénévoles sont membres de la SNSM. Cet été, comme tous les ans, environ 1.400 sauveteurs seront mobilisés sur les plages. Plus d'informations disponibles sur le site de la SNSM juste ici.