A Saint-Jean-de-Braye, le kayakiste Guillaume Brachet de nouveau au défi de la Loire pour vaincre Parkinson

Diagnostiqué de la maladie de Parkinson il y a quatre ans, le Tourangeau Guillaume Brachet, 33 ans, a décidé de sensibiliser sur la pathologie avec son projet "Parkinson sur Loire". Remonter la Loire à contre-courant, pour lui, c'est une vraie métaphore de son combat contre la maladie. "Il y a cet aspect où, quand on se bat contre le courant, si on n'est pas actif personne ne peut le faire à notre place. Et si on arrête d'avancer, très vite, on recule."

Il est satisfait de la manière dont le périple se déroule mais avec un contre-courant qui devient plus fort, c'est un peu plus dur physiquement. La maladie apporte un certain nombre de problématiques sur la pratique sportive. "La forme de maladie que j'aie apporte des rigidités, des difficultés et des lenteurs au mouvement." explique Guillaume Brachet "Sur des passages où il y a un petit peu de débit, ça peut être un vrai frein pour remonter et progresser efficacement."

Beaucoup de soutiens lors de ses étapes

Son parcours attire l'œil de curieux, voire même de passionnés de la navigation qui deviennent des alliés d'un jour. Pour cette étape, c'est Hervé qui est venu de Versailles avec son paddle, pour l'aider. "J'ai suivi ce qu'il se passait autour de la Loire, j'ai vu son aventure, j'ai trouvé ça chouette. Il était important pour moi de l'accompagner sur une journée, sur un fleuve où j'avais navigué en juin. C'est un projet humain, très important." confie-t-il.

Guillaume Brachet est également surpris de recevoir des comités d'accueil dans certaines villes avec parfois plus de 30 à 40 personnes. "Il y a des patients, des locaux, des commerçants qui proposent de faire une tombola pour le projet. Oui, de façon inattendue, des personnes qui ne sont pas concernés directement par la pathologie, voire pas du tout, s'intéressent à la problématique et au projet dans ses aspects scientifiques aussi." C'est une vraie source de motivation pour le kayakiste.

Guillaume Brachet navigue sur la Loire avec Hervé, son allié du jour © Radio France - Antoine Vandendrische

De par sa formation de chercheur et de pharmacien, Guillaume Brachet a pour but de faire avancer la recherche sur la maladie de Parkinson, il s'est beaucoup renseigné sur sa maladie. "Au début de la pathologie, j'étais incapable de me documenter sur le sujet. Il y a un an et demi, j'ai commencé à faire des recherches actives et à prendre le problème à bras-le-corps pour en faire quelque chose de constructif."

Des besoins de financement pour un traitement de la pathologie

Après la lecture d'articles scientifiques, Guillaume Brachet a imaginé un nouveau traitement "L'idée ce serait un cocktail de molécules qui permettrait aux personnes de prendre une pilule toute leur vie avec un ralentissement de la progression de la maladie. La visée c'est, au-delà d'un traitement symptomatique, d'avoir un traitement qui modifie l'évolution de la maladie, qui la freine."

Près de 300.000 personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson en France. Guillaume Brachet a déposé un brevet provisoire mais pour mener ce projet à bien, il doit collecter 30.000 euros d'ici la fin de l'année pour espérer déposer un brevet définitif au début de l'année 2023. Guillaume Brachet a mis en place une cagnotte en ligne pour récolter des dons et espérer faire avancer la recherche contre la pathologie.