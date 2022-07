À Saint-Jeannet, la municipalité augmente la taxe d'habitation des résidences secondaires

Les Saint-Jeannois n'arrivent pas à se loger dans leur propre commune ! C'est la raison pour laquelle la mairie de Saint-Jeannet a décidé d'augmenter la taxe d'habitation de 60% pour les résidences secondaires. "Au 31 décembre 2021, on comptait 258 résidences secondaires sur un total de 1 761 logements", explique Julie Charles, maire de la commune.

"En ce moment, il n'y a que quatre annonces en ligne, un trois-pièces et trois studios, ce n'est pas suffisant !" poursuit-elle. "Les habitants ont vraiment du mal à trouver un appartement. Si avec la taxation à 60% on réussissait à avoir trois à six logements de nouveau sur le marché, ce serait déjà une réussite ! On a envie de rester à Saint-Jeannet, quand on y vit !"

Julie Charles, maire de Saint-Jeannet © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Des Saint-Jeannois enthousiastes

La mesure, qui s'appliquera dès l'an prochain, est plébiscitée par les habitants à l'année : "Plutôt que ces résidences restent vides, autant qu'elles soient occupées ! Les gens viennent deux à trois fois par an. Moi, je suis toujours dans les rues et c'est un peu désert parfois, alors que le village attire !" raconte Thérèse. "Des jeunes Saint-Jeannois ont parfois du mal à acquérir leur logement ici. Les gens du village y sont vraiment attachés, ils veulent y vivre !" note Evelyne. "Cette taxe, c'est bien. Et puis, quand on a les moyens d'avoir une résidence secondaire, on a les moyens de payer une plus grosse taxe d'habitation !" souligne Francine.

Quelques exceptions à la règle

La majoration de 60% sur la taxe d'habitation s'appliquera dès l'an prochain, sauf dans trois cas précis :

Par exemple, si vous habitez Paris et venez régulièrement à Nice pour le travail. À ce moment-là, votre logement dans le sud est à Saint-Jeannet, vous l'utilisez pour une raison professionnelle, donc vous n'êtes pas concerné par la majoration.

Si vous êtes âgé et que vous avez déménagé en Ehpad ou maison de retraite.

Si vous ne pouvez pas habiter votre logement contre votre volonté : à cause d'importants travaux par exemple ou s'il est mis en vente.

Les propriétaires qui louent leur bien à l'année ne sont pas concernés. Selon Julie Charles, une quarantaine de communes du département appliquent d'ores et déjà cette majoration.