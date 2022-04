Saint-Junien : le restaurant Lauryvan présente : son œuf au chocolat signature Sophie Vouzelaud

C'est un projet inédit de plus, pour l'ex première dauphine de Miss France 2007. Le restaurant Lauryvan niché sur les hauteurs de la vallée de la Vienne, à Saint-Junien, propose au déssert de son menu de Pâques, l'oeuf au chocolat signé Sophie Vouzelaud.

Pâtissière improvisée

Au cœur de cet œuf au chocolat blanc, un mariage entre vanille, mangue et fruit de la passion. Cette recette, Sophie l’a concoctée de A à Z. "J’ai réfléchi au goût bien sûr, mais aussi à l’esthétisme. J’ai dessiné des croquis d’œufs pour voir ce qui pourrait rendre bien dans une assiette."

Improvisée pâtissière depuis le premier confinement, la Limousine se découvre alors un nouveau talent à 34 ans. "Jusqu’ici je cuisinais, mais je faisais des gâteaux très simples… Et puis la pâtisserie est devenue une passion. Au point où quand mon mari m’a demandé ce qui me ferait plaisir pour Noël, j’ai répondu un robot-mixeur."

Chocolat blanc en extérieur, l'oeuf de Pâques signé Sophie Vouzelaud contiendra à l'intérieur, une surprise. © Radio France - Salomé Pineda

Des réseaux sociaux aux fourneaux

Depuis un an, charlottes, entremets et crèmes pâtissières nourrissent son compte Instagram. C’est en voyant ces photos que le gérant du restaurant-bistronomique, Laurent Breuil a eu l’idée de ce projet. "Je la suivais sur les réseaux sociaux et j’ai été étonné par raffinement, la finesse de ce dessert. Sophie, elle a eu un rêve, alors pourquoi pas tendre la main à quelqu’un qui se lance dans une profession qu’elle ne connaît pas et ne maîtrise pas."

Trois semaines, trois recettes

"J’ai accepté tout de suite avec plaisir", assure la jeune femme, grand sourire aux lèvres. "C’est un restaurant que j’aime beaucoup. Je venais souvent avec mon mari, pour les fêtes comme la Saint-Valentin." Après trois semaines de travail, Sophie présente trois recettes, et c’est l’œuf façon bonbon acidulé qui arrive en tête du podium. "C’est assez impressionnant de cuisiner comme ça, en dehors de chez soi, avec une équipe. Mais c’est tellement efficace. Un œuf comme ça me prend trois jours à la maison. Ici c’est trois heures."

J'ai hâte et peur en même temps."

"J’ai très hâte et un peu peur en même temps", confie Sophie. "Mais c’est normal, c’est la première fois… J’espère que ça va plaire aux clients et aux clientes." Le dessert promet déjà être un succès, car le restaurant de 80 couverts est déjà complet. Comme toute cheffe pâtissière qui se respecte, Sophie fête Pâques ce dimanche avec ses clients.