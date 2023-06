A Saint-Junien les 73e Ostensions égayent les rues et les commerces

Des banderoles, rouges vertes et blanches, du PMU aux boutiques du centre-ville, tous les commerces sont aux couleurs des ostensions . A Saint-Junien, les habitants ont à cœur cette tradition : la commune est connue pour avoir l'une des plus grandes célébrations du Limousin.

Jusqu'en haut des arbres, tout Saint-Junien est coloré par les banderoles des Ostensions. © Radio France - Salomé Pineda

Plus d'une année de préparation

"Ici on a Saint-Aurélien, le patron des bouchers!", présente fièrement Nathalie responsable d'une boucherie rue Lucien Dumas, devenue piétonne pour l'évènement. "On a beaucoup de touristes et tout le monde est content de participer à sa manière." Parmi les décors en extérieur, un plafond végétal le long de l'allée donne l'impression d'une forêt grandeur nature. "C'est la reconstitution de la forêt Comodoliac!", explique Chantale Paula secrétaire du comité d'organisation des Ostensions. Un travail préparé en amont pendant plus d'un an par les différentes équipes.

Dans les vitrines les commerçants ont tous joué le jeu. Ici, le costume de Saint Aurélien patron des bouchers de Limoges. © Radio France - Salomé Pineda

Une histoire de transmission

Il ne s'agirait pas de rater ces célébrations honorées une fois tous les 7 ans. Cette tradition vieille d'un millénaire, remonte au Xe siècle, époque où les Limousins avaient été foudroyés par le "mal des ardents", maladie propagée par une bactérie dans le pain de seigle. La légende raconte que l'épidémie aurait été conjurée grâce aux prières et aux reliques conduites en cortège.

Aujourd'hui inscrite au Patrimoine Immatériel de l’UNESCO depuis 2013, la fête autour des Ostensions dépasse les croyances religieuses souligne Chantale Paula. "C'est avant tout une histoire de transmission. Les ostensions pour nous, ça représente une partie de notre identité. Les Saint-Juniauds connaissent l'histoire de leur ville grâce à ces fêtes!"

Une fête familiale

Céline, agente immobilière dans le centre-ville a grandi avec ces traditions. Elle n'a même jamais raté une édition. À l'occasion cette année, elle accueille quinze personnes à la maison. "J'ai de la famille qui vient tous les sept ans exprès! C'est le moment de revoir des gens qui ont quitté la région, ou même des anciens camarades de classe !"

Céline costumée en gallo-romaine, défilera avec sa famille vêtue d'une tunique blanc et or lors du grand cortège ce dimanche. © Radio France - Salomé Pineda

Vêtue d'une tunique blanc et or, la Saint-juniaude incarne avec son mari et ses enfants une famille de gallo-romaine. Ils défileront cet-après-midi lors du grand cortège, derrière les gardes suisses chargés de sortir les reliques restées au chaud dans la collégiale depuis 7 ans.