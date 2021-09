A Saint-Just-le-Martel, Ali Hamra, dessinateur syrien réfugié en Limousin, défend la liberté d'expression

Devant le tableau, Ali Hamra trace quelques lignes. "Voici la perspective" lance-t-il à son auditoire, une poignée de jeunes qui venait visiter le salon dans le cadre de leur Journée Défense et Citoyenneté. Devant leurs feuilles blanches, c'est vrai que les jeunes ont encore un peu de mal à réussir leurs premiers dessins. "Je pense qu'il y a encore un peu de travail avant d'être caricaturiste" sourit Lisa, jeune étudiante, en première année de droit à Limoges.

Torturés pour des caricatures

Mais ce n'est pas ce que retiennent ces jeunes. Car Ali Hamra est surtout présent au 40e salon du dessin de presse pour raconter son histoire. Dessinateur de presse, il était également directeur éditorial et croquait à la télévision officielle. Mais, avec certaines limites. "Jamais, on ne dessinait le régime et son entourage" se souvient Ali Hamra. Un tabou bien plus fort quand il s'agissait pour Ali le directeur éditorial du journal de valider des "mensonges". "Je les voyais passer et je ne pouvais pas corriger, rectifier, ni l'éviter" se rappelle-t-il, la gorge serrée. Plusieurs de ses amis dessinateurs se verront torturés par le régime.

Ali Hamra devant les jeunes au salon international du dessin de presse de Saint-Just le Martel © Radio France - Mickaël Chailloux

Ali Hamra : "il faut que la jeune génération comprenne ce qui se passe là-bas" Copier

"On a quand même de la chance en France d'avoir la liberté d'expression"

Il arrive en France, à Limoges, en 2014 et reconstruit sa vie. C'est ici qu'il défend la liberté d'expression. "Il faut la défendre, la garder" souligne-t-il. Il a édité un livre qu'il tient sous le bras. Face à lui, les jeunes sont admiratifs. "On se rend compte que dans beaucoup de pays, c'est 'chaud'" remarque Théo, lycéen en terminale à Limoges. "On se rend aussi compte qu'il y a plus de gens qui viennent en France pour exprimer ce qu'ils ne peuvent pas exprimer dans leur pays".

La matinée s'est terminée par un mot de remerciement de la députée, Sophie Beaudoin-Hubière. Ces jeunes sortent convaincus de cette journée. "C'est très intéressant de voir quelqu'un qui vient d'un autre pays, avec un autre point de vue. La caricature permet d'aborder des thèmes de manière un peu plus ludique et de dénoncer" souligne Lisa. La force de l'exemple.