A Saint-Léon-sur-Vézère en Dordogne, les sauts de falaise restent interdits

C'est depuis toujours l'un des grands jeux de l'été pour les adolescents du coin, mais aussi ceux qui passent leurs vacances à Saint-Léon-sur-Vézère. Escalader la falaise qui surplombe la Vézère, et sauter dans l'eau au milieu des baigneurs et des canoës. Certains se contentent d'un premier palier situé à environ quatre mètres de hauteur. Les plus téméraires – ou les plus inconscients – n'hésitent pas, eux, à se jeter d'une dizaine de mètres de haut, depuis les arbres qui bordent le chemin. Une situation qui inquiète les municipalités successives, qui ont toutes lutté en vain contre cette pratique.

ⓘ Publicité

C'est de ce promontoire entre les arbres que se jettent certains baigneurs © Radio France - Emmanuel Claverie

La baignade tolérée, les sauts interdits

"Saint-Léon-sur Vézère n'est pas un lieu de baignade", rappelle Yannick Dalbavie, le maire de la commune. "Les mœurs ont fait que la berge est devenue une plage, mais ça ne l'est pas. Un arrêté a été pris pour le préciser. Si Saint-Léon était référencé comme un lieu de baignade, cela demanderait la mise en place d'une baignade surveillée et de contrôles de la qualité de l'eau. La commune n'en a pas les moyens". Mais si la baignade est tolérée, les sauts de la falaise, eux, sont totalement interdits. Ce dont ne se préoccupent pas les adolescents – et les adultes – qui sautent tous les jours. À l'image de Tigan. *"C'est génial !"*sourit l'ado de 15 ans venu de Normandie et qui saute du palier de quatre mètres avec ses amis. Quand on lui demande s'il sait que c'est interdit, le jeune homme répond "Je ne pense pas, sinon, il y aurait un panneau".

loading

"Les sauts sont pourtant bien interdits, par un arrêté datant de 2012" rappelle le maire de Saint-Léon-sur-Vézère. "Il y a vraiment un phénomène de dangerosité", précise Yannick Dalbavie. "Il n'y a d'abord pas de tant de fond que cela. Et surtout, l'été, il y a énormément de canoës qui passent et beaucoup de gens aiment bien passer sous les rochers. J'espère vraiment que personne ne sautera un jour dans un canoë!".

En haut de la falaise, un panneau avertit du danger © Radio France - Emmanuel Claverie

Quant aux mesures de prévention et aux panneaux d'interdiction, ils disparaissent purement et simplement.

"Des barrières avaient été installées, mais malheureusement, comme ça ne plaisait pas à certains, elles ont été arrachées, tout comme les arrêtés, explique Yannick Dalbavie*"*. Et Google n'aide pas vraiment la commune ! "Saint-Léon y est référencé comme saut de falaise", regrette le maire, "et c'est impossible de le faire enlever !" À ce jour, aucun accident grave n'a été à déplorer.