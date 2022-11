A Saint-Léonard-de-Noblat, ils font la grève du chômage et rêvent d'un emploi

Une grève un peu particulière avait lieu ce mercredi 8 novembre à l'échelle nationale : la grève du chômage, organisée par l'association Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Pendant une journée, une vingtaine de chômeurs longue duréese sont retrouvés à Saint-Léonard-de-Noblat pour réaliser toute sorte d'activités.

Pascale est une ancienne encadreuse. © Radio France - Philippine Thibaudault

Derrière cet évènement symbolique, il y a un objectif, celui de créer une Entreprise à But d'Emploi (EBE) : embaucher des chômeurs volontaires de longue durée en CDI, au SMIC et à temps choisi, afin de réaliser des travaux utiles localement, mais non réalisés car jugés peu rentables pour le marché classique.

Travailler selon ses envies et ses compétences

Avec leur blouse bleu ciel sur le dos, la vingtaine de volontaires à la journée de grève du chômage sont bien reconnaissables : Nicolas gratte la peinture du buffet, Pascale ponce une structure de paravent et Julie y passe un coup de chiffon. Ils sont tous PPDE : Personne Privée Durablement d'Emploi. L'âge, les problèmes de santé et l'éloignement territorial sont des facteurs parmi tant d'autres.

Nicolas, 46 ans, est venu participer àcette grève du chômage, à l'atelier de "customisation de meubles"...dont le projet d'Entreprise à But d'Emploi a attisé sa curiosité. "Ma compagne m'en a parlé. Pour moi, c'est utopique : créer une boîte pour les chômeurs...donc moi je viens voir pour y croire" explique cet ancien intermittent du spectacle.

L'objectif est aussi de se faire connaître

Pascale, 60 ans, encadreuse, n'y croyait plus non plus. "On part des travaux forcés, où on est maltraité, mal considéré, on finit en burn-out et on passe aux travaux "passion", valorisants. On sera payé au smic, mais c'est génial. C'est une petite vie après notre vie. Quand on a 60 ans, on s'estime peu et on nous le fait bien comprendre. Mais ce qu'on fait là, c'est la solution" estime Pascale.

Nicolas s'attèle à la rénovation d'un meuble en bois. © Radio France - Philippine Thibaudault

L'intérêt de l'Entreprise à But d'Emploi qui est en train de se créer sur la communauté de communes de Saint-Léonard-de-Noblat, "c'est de partir des compétences et des envies des chômeurs, pour répondre à des travaux utiles du territoire. On fait un pas de côté par rapport au marché du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui" expose Maxime Roby, chef de projet territorial.

Parmi les six pôles pensés par les volontaires, on retrouve l'aide aux particuliers, l'aide aux entreprises, associations et collectivités, l'alimentation, la mobilité, l'accès à la culture, le réemploi et ressourcerie.

Un dossier de candidature sera déposé à la fin de l’année 2022, et l'équipe en charge du projet espère obtenir l'habilitation et ouvrir les portes de l'entreprise courant 2023.