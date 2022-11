A Saint-Léonard-de-Noblat, un lieu d'hébergement accueille des femmes victimes de violence

Aucun panneau ou indication ne laisse penser que cette maison du centre-ville de Saint-Léonard-de-Noblat est un lieu d'accueil et d'hébergement de victimes de violence depuis un an. Le rez-de-chaussée est consacré aux bureaux de l'association Wife. Il faut ensuite emprunter un petit escalier en colimaçon, caché des regards, pour accéder aux habitations.

"Ici, elles sont chez elles. Elles font ce qu'elles veulent. C'est leur foyer, c'est leur appartement. On est là si elles en ont besoin" explique Marie-Hélène, l'une des dix bénévoles. Dans cette maison, il y a deux chambres, une salle de jeu pour enfants et des pièces de vie communes.

Tout est fait pour que les victimes se sentent bien dans l'hébergement. © Radio France - Philippine Thibaudault

Les victimes sont libres de leurs mouvements dans le logement

Dans le petit salon cosy aux canapés confortables et aux tapisseries fleuries, les bénévoles présentent le témoignage de l'une des victimes qui s'est réfugiée ici. Sur la vidéo, la jeune femme raconte son histoire : de son enfermement aux agressions sexuelles qu'ont subi ses filles par son ex-conjoint, sa fuite du domicile familial à sa reconstruction dans cette maison dans laquelle elle est restée quatre mois avec son fils.

Célia (son prénom a été modifié) a quitté la maison aux volets verts, mais elle reste tout de même accompagnée par l'association Wife. "On était avec elle pour faire ses courses la semaine dernière. Bien sûr, on s'appelle. Il y a des messages. 'Comment va le petit ?' On est toujours là" raconte la présidente de l'association Wife, Valérie Bathias.

L'hébergement en milieu rural

La présence d'un lieu d'accueil, d'écoute et d'accompagnement pour les victimes de violence est d'autant plus important en zone rurale. "C'est difficile de parler en milieu rural : tout le monde se connaît. C'est difficile de délier les langues. Je le dis par expérience de vie : j'ai été victime de violences conjugales et ça n'était pas facile de me retrouver en milieu rural. Il y a différentes raisons : on n'a pas d'argent, on a peur, on angoisse, on ne peut pas aller en ville..." se rappelle Valérie Bathias.

On veut être reconnu mais pas être vu

L'association a mis à contribution les commerçants de la ville, car chacun est "victime ou témoin". "On leur a expliqué ce qu'étaient les violences conjugales. On est une chaîne, faite de plusieurs maillons. On veut être reconnu mais pas être vu. C'est l'intérêt de la création de Wife en milieu rural" conclue la présidente.

De janvier à novembre 2022, l'association Wife a hébergé 11 adultes et 13 enfants dans ses locaux. En-dehors de l'hébergement, elle a aussi accompagné 19 adultes et 21 enfants. La permanence a reçu 70 appels.