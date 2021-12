A Saint-Léonard (Pas-de-Calais), le père Noël aura "tous les droits" à partir de ce vendredi soir

C'est un arrêté municipal très officiel qu'a pris la maire de Saint Léonard qui stipule dans son article 1er : "afin de permettre au Père Noël de distribuer des cadeaux dans de bonnes conditions, il aura le droit de circuler et de stationner sur le toit des écoles et de la mairie comme bon lui semble durant la nuit du 15 au 17 décembre et du 24 au 25 décembre 2021". Gwenaëlle Loire déroule le tapis rouge au vieux monsieur à la barbe à blanche :

Il a tous les droits le père Noël. Il peut circuler pour la distribution de colis pour les enfants et les grands.

Avec cette mesure, la maire veut redonner le "sourire et de la joie aux habitants vu la crise sanitaire et faire pétiller les yeux des enfants et des grands". L'élue s'est même mise en scène sur le compte facebook de la mairie via une vidéo où elle est au téléphone avec le père Noël pour qu'il vienne une première fois dans la commune juste avant les vacances scolaires : des jeux de société et des puzzles avaient été distribués dans les 4 écoles de Saint Léonard.

Recommandations pour les enfants

Cet arrêté municipal formule aussi quelques recommandations aux enfants : "respecter les consignes des parents notamment au moment du coucher", "s'abstenir de tenter de rencontrer le père Noël lors de la distribution de cadeaux suite au planning très chargé de ce dernier".