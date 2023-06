A Saint-Lô, l'ancien bâtiment de la Banque de France pourrait devenir un hôtel-restaurant

C'est un grand bâtiment de 1400 mètres carrés, patrimoine de la Reconstruction, en plein centre-ville, avec un grand jardin. Et c'était jusqu'en septembre 2021, la succursale départementale de la Banque de France qui a, depuis, déménagé près de la gare.

La mairie de St-Lô a racheté le site en 2022, en partenariat avec l'Etablissement public foncier de Normandie puis mené une étude sur les pistes de reconversion. Face "aux besoins en hôtellerie", elle a décidé de lancer un appel à projets pour en faire "un lieu d'hébergement, de restauration et de bien-être" et de conserver l'espace extérieur ouvert, le jardin notamment, pour en faire un espace de jonction entre le bas de la ville et le centre-ville.

L'appel à projet, lancé mi-mai, doit s'achever le 30 juin. Plusieurs groupes hôteliers ou promoteurs, "nationaux comme locaux", seraient intéressés selon la municipalité : "on a déjà eu des visites". A l'issue, deux candidats seront retenus et ils auront alors jusqu'au 24 novembre pour présenter un projet plus précis.