A Saint-Lô, le marché déménage place du Champ de Mars

"Les clients sont déboussolés et nous aussi, on a besoin de retrouver nos repères", commentait ce vendredi matin un poissonnier sur le marché de Saint-Lô. A partir de cette semaine, les marchés du vendredi et du samedi n'ont plus lieu place de De Gaulle face à la mairie.

Les étals sont installés désormais place du Champ de Mars, derrière la médiathèque La Source. Le marché restera là pendant deux ans, c'est-à-dire durant le chantier de réaménagement du centre-ville et notamment de la place de gaulle.

