A Saint-Lô, offrez une chanson à un de vos proches pour la nouvelle année

A l'image de ce qui a été fait à Saint-Pair-sur-Mer lors du second confinement, la ville de Saint-Lô propose d'offrir une chanson à ses habitants âgée de plus de 65 ans à l'occasion de la nouvelle année. Une artiste manchoise vient l'interpréter dans leur cour ou à leur porte.

Les paroles de Mamy Blue de Nicoletta résonne dans une petite cour discrète du centre-ville de Saint-Lô. Dans l'entrée de son immeuble, Cécile, 83 ans, en a les larmes aux yeux. "Je suis ravie, c'est une merveilleuse action", explique la retraitée. C'est sa petite fille, Mathilde, qui lui a offert ce moment d'émotion. "J'ai vu cette action là sur les réseaux sociaux. J'ai tout de suite pensé à ma grande-mère pour les fêtes de fin d'année et pour apporter un peu de gaieté. On se voit moins qu'avant ; avec le masque, c'est difficile. Je me suis dit que c'était une belle démonstration d'amour", ajoute la jeune femme. On a même eu une personne de Grenoble qui a offert une chanson pour un Saint-Lois qui vient de fêter ses 100 ans !

Au total, plus d'une cinquantaine de personnes a profité de cette opération, gratuite et ouverte aux habitants âgés de plus de 65 ans. Le principe est assez simple : vous choisissez une chanson parmi un catalogue d'une soixantaine de titres ; un créneau est déterminé pour la venue de la chanteuse. Parmi les chansons, on va d'Edith Piaf à Magic System, en passant par Bourvil. "ça permet aussi aux famille d'offrir un cadeau inhabituel et plein de bonheur", précise Brigitte Boisgérault, adjointe au maire de Saint-Lô en charge du logement.

Ce n'est pas qu'une chanson, c'est un échange aussi. Même si on est à distance, on partage un moment ensemble - Hélène Dor, chanteuse

Cette opération, c'est un peu le marathon du bonheur pour la chanteuse Hélène Dor. "Ces gens sont seuls. Ils ont besoin d'échanger. Pour moi, en tant qu'artiste, partager avec les gens, c'est renouer avec un public, même un petit public d'une ou deux personnes. Mais ça fait du bien. On ne fait pas ce métier par hasard. _La scène me manque_. Ce projet, c'est une chance pour moi", confie la native de Villedieu-Les-Poêles.

L'opération est réalisée jusqu'au 2 janvier à Saint-Lô. Pour participer, il suffit de composer le 07.87.36.22.59.