A Saint-Lô, parenthèse estivale au golf pour les jeunes des quartiers qui ne partent pas en vacances

Se sentir en vacances même quand on reste dans son quartier : à Saint-Lô, l'opération "Quartiers d'été" lancée par le Gouvernement, et encadrée par l'Agglomération, propose des activités au jeunes qui n'ont pas la chance de partir .

Ce mardi 9 août, dans le cadre de l'opération "Quartiers d'été" à Saint-Lô, ,8 jeunes du centre de loisirs Nelson Mandela dans le quartier de la Dollée ont pu tester le golf. Les animateurs du golf compact leur ont proposés une heure et demi d'initiation, sur 3 ateliers différents, pour leur permettre de pratiquer une discipline que la plupart n'ont jamais eu l'occasion d'exercer.

Une véritable bouffée d'air pour Inès, 14 ans, qui passe ses vacances, dans son quartier à La Dollée : "c'est trop bien, c'est la première fois que j'en fais ! C'est cool à apprendre et puis c'est nouveau ! "

Je suis contente d'apprendre des nouveaux trucs, des nouveaux sports et comme je ne pars pas en vacances, je suis contente de sortir. Inès, 14 ans

© Radio France - Jacqueline FARDEL

Le golf pour tous

Alexandre, agent de développement au golf de Saint-Lô, aide les enfants et est ravi de les voir aussi enthousiastes. "Ici, on plaide pour le golf pour tous , on aimerait que la plupart des gens s'y mettent , surtout les jeunes . Pour eux, ce n'est pas évident de rester à Saint-Lô l'été, mais on a quand même la chance d'avoir le golf dans le centre-ville."

Une parenthèse estivale qui va cependant rarement plus loin, même si quelques-uns reviennent explique Dominique Demouy, le président du golf et de l'association "Golf Saint-Lô" . " C'est compliqué. Quand les gens viennent en famille, ils reviennent plus facilement, mais quand les jeunes viennent individuellement, les familles ne savent pas trop comme les remettre au golf et craignent encore un peu cette image élitiste. "

Des initiations gratuites

Depuis 2019, l'association développe le golf pour tous, une politique de découverte du golf à destination d’un large public.

Cet été, dans le cadre des "Quartiers d'été' le golf de Saint-Lô est gratuit dans certains créneaux pour les habitants des quartiers du Val-Saint-Jean et de la Dollée. Pour pratiquer à l'année au golf de Saint Lô ça coute 80 euros