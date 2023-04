Lutte contre le gaspillage alimentaire : À Saint-Maixent-l'Ecole, un frigo partagé "très utilisé"

À Saint-Maixent-l'Ecole dans les Deux-Sèvres, un frigo partagé est en fonctionnement depuis janvier 2022. Le principe est simple : donner au lieu de jeter. Les plats de la cuisine centrale qui n'ont pas été distribués dans les écoles ou les accueils de loisirs ne sont plus jetés à la poubelle mais mis dans ce frigo, à la disposition des habitants. Car en préparant les repas, pas simple de tomber juste. "La difficulté de la restauration collective et de la restauration scolaire, c'est d'adapter les quantités au nombre de repas que l'on a à distribuer et parfois la composition des menus peut faire qu'il y a plus ou moins de restes", explique Gwendolina Chauveau est responsable du service enfance jeunesse de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre.

Dans le frigo partagé, les restes sont mis en bocaux. Des bocaux qui sont ensuite récupérés. © Radio France - Noémie Guillotin

"Ça peut aider des personnes qui sont dans la galère"

Et en ces temps d'inflation, c'est aussi un moyen d'aider ceux qui en ont besoin. "Le frigo très utilisé par les Saint-Maixentais", constate Dominique Annonier, adjoint au maire de Saint-Maixent-l'Ecole, ville où "le revenu de la population est particulièrement bas, le plus bas des Deux-Sèvres". Les bocaux déposés dans le frigo disparaissent vite. "La durée de vie des plats ici distribués elle est entre 10 et 30 minutes", fait remarquer l'élu. Anthony vient deux fois par semaine. "C'est bien de ne pas jeter la nourriture, ça peut aider d'autres personnes qui sont dans la galère. Et c'est bon en plus !", lance ce Saint-Maixentais de 38 ans. Juste à côte du frigo, il y a un espace garde-manger où les particuliers peuvent aussi déposer des fruits, des légumes, tout ce qui est sec.

Le frigo partagé de Saint-Maixent-l'Ecole a reçu le trophée Régal 2022 en Nouvelle Aquitaine, prix qui récompense les initiatives visant à réduire le gaspillage alimentaire.