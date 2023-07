À Saint-Malo, changement de programme après le départ momentané des CRS nageurs-sauveteurs

L'été à Saint-Malo, 40 personnes sont chargées de surveiller les plages et les vacanciers : 29 maîtres-nageurs sauveteurs de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et 11 CRS nageurs sauveteurs. Vendredi 30 juin, alors qu'ils venaient d'arriver à Saint-Malo, les CRS ont appris qu'ils devaient déjà repartir pour prêter main forte à leurs collègues sur les émeutes partout en France.

La municipalité est contrainte de changer son programme à la dernière minute. "Le soir même, on a dû réorganiser les centres de secours", précise Florence Abadie, adjointe à la sécurité de la mairie de Saint-Malo. Tous les nageurs sauveteurs ont accepter de renoncer à un de leur jour de repos par semaine, "ils ont aussi dû faire des heures supplémentaires. Avec beaucoup de bonne volonté, on a réussi à assurer la surveillance des dix plages où sont présents les postes de secours."

Un nouveau jet-ski pour intervenir rapidement

Les équipes ont été réparties différemment, avec seulement deux personnes par poste de secours. Avec un effectif réduit, impossible de sortir un bateau pour une opération de secours. La SNSM s'est donc équipée d'un nouveau jet-ski. "On l'installe derrière un petit véhicule de plage", explique Frédéric Guéné, directeur du centre de formation et d'intervention SNSM d'Ille-et-Vilaine. "Ça nous permet d'aller vite sur un point d'intervention, avec le jet accroché derrière. Avec cet engin, on ne mobilise qu'une personne pour intervenir dans l'eau, et c'est tout aussi efficace."

Ce sont donc les nageurs sauveteurs de la SNSM qui veillent seuls sur les vacanciers pour l'instant. "On en peut pas prendre toujours prendre nos pauses, confie Maël, nageur sauveteur pour la deuxième année à Saint-Malo, "mais le temps est avec nous, il ne fait pas très beau, il n'y a donc pas grand monde sur la plage." La municipalité espère voir les CRS revenir dans quelques jours, après les festivités du 14 juillet.