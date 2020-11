A Saint-Malo, des amendes pour les confinés qui sortent sans attestation

Une semaine après la mise en place du confinement en France, les forces de l'ordre intensifient les contrôles sur le terrain. Après avoir laissé quelques jours aux Bretons pour s'habituer aux nouvelles règles de déplacement, les amendes commencent à tomber à Rennes ou encore à Saint-Malo.

Ce vendredi 6 novembre, six agents de la police nationale et deux policiers municipaux ont mené une action conjointe de contrôle sur l'avenue du Général-de-Gaulle puis sur le marché, place Bouvet. En l'espace d'une heure, une petite centaine de conducteurs et piétons ont été contrôlés. Quatre amendes ont été dressées pour défaut d'attestation de déplacement dérogatoire.

Nous verbalisons tout en faisant preuve de discernement.

"Nous ne sommes pas là seulement pour verbaliser mais aussi pour faire passer un message sur l'urgence sanitaire. Ce confinement et la limitation des déplacements sont les seuls moyens pour faire baisser les taux d'incidence. Les gens doivent comprendre que c'est pour leur bien et pour celui des autres," assure le commissaire Guillaume Catherine, chef de la circonscription de Saint-Malo. "Le confinement est en place depuis une semaine, il est difficile de dire que l'on n'est pas au courant. Il n'y a plus lieu d'être tolérant comme nous l'avons été le premier week-end. Nous verbalisons tout en faisant preuve de discernement."

La police municipale est venue épauler la police nationale pour ce contrôle. © Radio France - Benjamin Fontaine

Sur la route pourtant, certains automobilistes ne manquent pas de mauvaise foi, comme ce Parisien. Il explique au policier qu'il est sur le chemin du retour en direction de la capitale après un rendez-vous professionnel à Saint-Malo. "Monsieur, vous n'êtes pas sur la bonne route et vous n'avez aucune attestation," lui indique l'agent de police avec fermeté. Incapable de se justifier sur son déplacement, l'homme écope d'une amende de 135 euros.

"Ce n'est pas évident de penser à tout quand on part de chez soi, mais il faut y arriver, c'est important !", sourit une jeune automobiliste après un contrôle en règle. Sur le marché de Saint-Servan, les policiers constatent que les clients portent tous leur masque et disposent de leur attestation. "Ce n'est quand même pas la mer à boire !", s'exclame une retraitée. La mer, justement, elle n'est pas loin, mais seuls les Malouins qui habitent à moins d'un kilomètre de la plage ont le droit d'en profiter. Les autres devront attendre encore un peu.