A Saint-Martin-de-Ré, des ingrédients issus de l'Atlantique servent à la fabrication de cosmétiques

C'est à Saint-Martin-de-Ré qu'est née Biosalines, une toute nouvelle marque de cosmétiques naturels et locaux, lancée par Virginie et Olivier Matharan un couple arrivé tout droit de La Rochelle. L'entreprise compte déjà 4 personnes et la boutique a ouvert ses portes mercredi ! Shampoings solides, gommages, crèmes hydratantes, crèmes de jour... Créés sur l’île de Ré et fabriqués en France, les produits de la gamme sont composés d'ingrédients en provenance de la cote Atlantique : salicorne, immortelle des dunes, algue rouge et même fleur de sel de l’île de Ré.

Tous les ingrédients sont naturels, c'est même encore plus bio que l'appellation bio. Et cette volonté est née d'une conviction personnelle, confie Virginie Matharan : "Je travaillais en pharmacie depuis plusieurs années. En 1995, il y a des rapports qui ont commencé à pointer un petit peu le fait que dans les cosmétiques, malheureusement, on retrouvait des ingrédients qui n'étaient pas forcément sains pour la peau. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été un peu choqué de découvrir tout ça."

L'aventure a commencé en 2018, après une rencontre avec un saunier dans les marais salants de l'île de Ré explique Olivier Matharan : "Il nous a dit voilà, j'ai dans mes cartons une gamme de cosmétiques que je n'exploite pas ou plus. Il y avait quelques produits intéressants, notamment le gommage à la fleur de sel."

La gamme compte vingt-deux produits - Audrey Abraham

Le couple s'installe alors sur l'île de Ré. Docteur en pharmacie, Virginie travaille elle même sur les formules de sa gamme et jusqu'à l'emballage Biosalines est une marque éco-responsable : "On n'a pas de suremballage, on ne va pas mettre du cellophane, on n'a pas non plus de cuillères dans les pots... Et sur les emballages on utilise de l'encre végétale : la personne qui nous les a imprimé est labellisée 'Imprim'vert', donc ça, c'était important pour nous."

Se lancer sur le marché des produits cosmétiques a été un véritable challenge explique Olivier : "Au départ on nous prenait un peu pour des fous en se disant que les cosmétiques c'est vraiment un univers qui est très, très concurrentiel, qui est trusté par des entreprises de taille internationale."

Une aventure qui a nécessité plusieurs centaines de milliers d'euros d'investissement, confie Olivier : "Lancer une gamme de cosmétiques, c'est beaucoup de coûts. Au départ, il faut faire beaucoup de tests. Une fois que vous avez votre produit fini, vous investissez aussi sur des packs pour le verre, le cartonnage, etc. Et après commence la phase délicate de la commercialisation, se faire connaître."

Se faire connaître au-delà notamment des frontières de la Charente Maritime : "C'est ça qui nous ferait plaisir demain : que quelqu'un en plein centre de Paris sente nos produits et se dise 'Ah ! J'ai l'impression de me retrouver en vacances sur le bord du littoral océanique !"

Et les entrepreneurs se prennent parfois à rêver d'un développement international : "De se dire que voilà, un petit bout de l'île de Ré irait un petit peu dans d'autres continents. Ça sera vraiment pour nous un challenge réussi."

Virginie et Olivier vont recruter prochainement pour le magasin, mais aussi pour faire de la vente et des démonstrations dans d'autres points de vente. Et ils espèrent rentabiliser leur investissement d'ici trois ans. La production de la gamme Biosalines se fait dans plusieurs usines de la côte atlantique dont la plus proche est à Fouras. Du coté des prix, ça va de 9,90 pour le shampoing solide jusqu'à 60 euros pour une crème anti-âge.