À Saint-Maur, un client d'un tabac-presse remporte 250.000 euros avec un jeu à gratter

Voilà de quoi gâter ses proches et se faire plaisir pour Noël ! Un homme vient de remporter 250.000 euros en grattant un "Maxi mots croisés". Il a acheté le ticket gagnant au Relais Saint-Maurois, dans l'Indre.

Un beau cadeau de Noël avant l'heure ! À Saint-Maur, près de Châteauroux, un joueur vient de remporter la belle somme de 250.000 euros grâce à un jeu de grattage. Le propriétaire du Relais Saint-Maurois, où le ticket a été acheté, le raconte dans un post Facebook. "Un grand plaisir pour toute l'équipe quand un de nos fidèles clients gagne", écrit-il.

La semaine dernière, l'heureux client du relais multi-services a acheté une grille de "Maxi mots croisés" et a eu la bonne surprise de voir qu'il décrochait le pactole : 250.000 euros, la somme maximale possible avec ce jeu à gratter. De quoi gâter ses proches et se faire plaisir pour Noël !

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



