À Saint-Méen-le-Grand, c'est "la débrouille" pour gérer la crise du Covid-19

La crise du Covid-19 n'est pas facile à gérer, et ça l'est encore moins pour une petite commune. À Saint-Méen-le-Grand en Ille-et-Vilaine, la municipalité doit jongler entre les arrêtés préfectoraux et les cas de coronavirus.

À Saint-Méen-le-Grand, comme dans toutes l'Ille-et-Vilaine, le couvre-feu est en place depuis le samedi 24 octobre. Mais pour la commune de 4 600 habitants, ça n'est qu'une chose de plus à gérer en lien avec le Covid-19.

Dans son bureau, le maire Pierre Guitton résume en quelques mots la situation que sa commune vit depuis le mois de mars : "En arrivant le matin, _on ne sait pas ce qui nous attend_". Alors pour gérer la situation, "c'est la débrouille". Par exemple, un lundi, toutes les ATSEM de l'école, chargée d'assister les enseignants, se sont retrouvées cas contact et confinées. Il n'y avait plus personne pour emmener les enfants au restaurant scolaire, alors ce sont les élus qui s'en sont chargés à la hâte.

Je n'ai pas trouvé d'appui, ou on n'a pas voulu me répondre quand j'ai eu des problèmes à gérer. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça"

Des anecdotes comme ça, le maire de Saint-Méen-le-Grand en a plusieurs. Avec ses équipes, il se sent seul, et déçu par les services de l'État. "Je n'ai pas trouvé d'appui, ou on n'a pas voulu me répondre quand j'ai eu des problèmes à gérer, comme celui des ATSEM. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça" explique l'édile. En attendant, l'équipe municipale fait face pendant cette période stressante pour que la commune continue à vivre le plus normalement possible.