À Saint-Nazaire, l'ancien interprète afghan attend toujours l'évacuation de ses proches restés à Kaboul

Alors que plusieurs centaines d'Afghans ont atterri à Roissy ce mercredi et que d'autres sont attendus en France dans les prochaines heures, les proches d'Abdul Hai Sattari eux restent coincés à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan.

Des belles-filles et des petits-enfants bloqués à Kaboul

Cet ancien interprète de l'armée française est réfugié depuis 2019 à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) avec sa femme, ses trois fils. Mais l'épouse et la fiancée de ses deux plus grands fils, ainsi que ses petits-enfants, âgés de 3 ans et 1 an, sont toujours à Kaboul, dans l'impossibilité de rejoindre l'aéroport. "Ils sont tous à la maison et ils attendent d'avoir des informations ou d'être contactés pour un transfert vers la France... Ils n'ont aucune chance de rejoindre l'aéroport, c'est trop dangereux, il y a trop de monde".

Surtout, il craint que ces proches-là ne soient pas considérés comme _"prioritaires" par les autorités françaises. "J'ai été interprète pendant sept ans pour la France, tous mes proches, tous les gens à Kaboul le savent, ils savent que je suis en France maintenant. Je ne pense pas que les Talibans puissent nous proposer un compromis, ils sont trop dangereux"_, affirme le père de famille, témoin pendant des années des exactions et menaces commises par les nouveaux hommes au pouvoir dans son pays. D'autant que les démarches administratives pour lancer un rapprochement familial étaient en cours en France.

Le soutien des Nazairiens

Pour Abdula, son fils aîné âgé de 28 ans, c'est l'angoisse aussi. Il ne lâche pas son téléphone, guette le moindre message de sa fiancée. "Quand je lui envoie plein de messages et qu'elle ne répond pas dans les cinq minutes, je lui demande où es-tu, où es-tu ? S'il te plaît, dis moi que tout va bien ? Parce que j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose", nous confie-t-il. Sur les photos et vidéos qu'elle lui envoie, il remarque qu'elle est "fatiguée", "lassée". Il faut dire que la jeune fille espérait entrer à l'université en janvier et devenir infirmière. Projet en suspens depuis l'arrivée des Talibans au pouvoir. Elle reste bloquée chez elle, sans savoir s'il elle reverra son fiancé un jour.

La famille Sattari peut compter sur le soutien de quelques habitants de Saint-Nazaire qui suivent la situation de très près, comme Danièle et Christian. Pour le couple, il y a urgence à agir. "L'une des belles-filles était professeure dans une université puis dans un collège pour filles, elle diffuse la culture, le savoir, et en plus son beau-père a travaillé pour la France", rappelle Christian. "Là, elle est terrée dans sa maison, parce qu'elle ne peut pas circuler seule avec ses enfants, elle est coincée chez elle, impossible de rejoindre l'aéroport", précise Danièle.

"C'est une obligation morale"

La famille d'Abdul Hai Sattari est également soutenue par le sénateur socialiste Yannick Vaugrenard qui a adressé un courrier au ministère des Affaires étrangères pour l'alerter sur la situation de l'ancien interprète. "C'est une obligation morale, humaine, parce qu'il a travaillé pour la France... Non seulement il a risqué sa vie, mais aussi celle de ses proches, donc nous sommes redevables", affirme le sénateur.