À Saint-Nicolas-de-Véroce, l'église baroque rouvre ses portes neuf mois après l'incendie de juillet 2018

Saint-Nicolas de Véroce, Saint-Gervais-les-Bains, France

C'est un bijou de l'art baroque. L'église de Saint-Nicolas-de-Véroce, classée depuis 2007, est considérée comme un des plus belles églises baroques des Pays de Savoie. Le 18 juillet 2018, la foudre avait endommagé le tableau électrique et la fumée dégagée par l'incendie avait noirci les décors qui venaient d'être restaurés. Pour sa réouverture le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, a choisi le jour de Pâques. Quelques jours après l'incendie de Notre-Dame, à Paris, cette réouverture était donc doublement symbolique pour Gabriel Grandjacques, adjoint au patrimoine à la mairie de Saint-Gervais : " on a ici un parallèle parce-que c'est aussi un incendie, provoqué par un coup de foudre, qui avait détruit ce qu'on avait fait il y a dix ans. Et on l'inaugure le jour où se pose le problème de Notre-Dame. Il y a là une symbolique très forte".

La foule des habitants devant l'église baroque de Saint-Nicolas-de-Véroce, à Saint-Gervais, Haute-Savoie © Radio France - Nathalie Grynszpan

À la différence de l'incendie de Notre-Dame, les dégâts causés par l'incendie de juillet 2018 dans l'église de Saint-Nicolas-de-Véroce ont été pris en charge par les assurances.