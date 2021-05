À Saint-Ouen, les premiers pas de la Brigade du respect et du civisme

La ville de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) vient de lancer sa Brigade du respect et du civisme, composée de huit agents chargés de faire de la prévention et de la médiation autour de la lutte contre les incivilités.

À Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, la brigade du respect et du civisme lutte contre les incivilités du quotidien

Sa création avait été annoncée en octobre dernier, à l'issue d'un conseil municipal extraordinaire dédié à la sécurité, mais ça ne fait qu'une quinzaine de jours qu'on peut la voir en action sur le terrain : la Brigade du respect et du civime (B.R.C) de Saint-Ouen.

Une brigade pour lutter contre les incivilités

Ce mercredi matin, quatre agents de la nouvelle brigade arpentent le centre-ville, l'avenue Gabriel Péri, la place de l'hôtel de ville, à la rencontre notamment des commerçants pour se présenter. Il faut dire qu'ils sont difficilement reconnaissables pour le moment, leur tenue sombre n'est pas encore floquée du sigle de la B.R.C. Alors, il faut encore se faire connaitre et expliquer leurs missions qui relèvent essentiellement de "la prévention" et du "dialogue", rappelle Sébastien Roy, le directeur de la prévention et de la sécurité à la ville de Saint-Ouen.

Stationnement gênant, encombrants sur la voie publique, nuisances sonores... cette brigade devra traquer ces incivilités qui peuvent transformer la vie de certains habitants en cauchemar, mais elle n'a "aucun pouvoir coercitif". Pas d'amende, pas de sanction. Quant à la lutte contre le trafic de drogue, il n'en est pas question là non plus, "ce sont des prérogatives de la police nationale", rappelle Sébastien Roy.

Une brigade composé d'Audoniens

Tous les membres de cette brigade sont originaires de Saint-Ouen. "Ils ont déjà un lien que ce soit avec les institutions ou avec les habitants du territoire et pour nous c'était primordial pour que les chose puissent se mettre en place le plus rapidement", explique Faïza Ihadjadene, cheffe du service de prévention des conduites à risque.

"Dans ma famille, on est à Saint-Ouen depuis presque trois générations", confirme Hocine, 34 ans, qui vit aujourd'hui dans le quartier des Puces. S'il a tenu à s'engager dans cette brigade c'est parce qu'il veut "recréer le lien qui s'est distendu au fil des années avec les habitants, entre ceux qui sont là depuis toujours et ceux qui arrivent notamment".

Même ambition pour son collègue, Nizar-Karim, 30 ans, ancien médiateur dans une association."Tout est dans le dialogue en fait, on peut tous s'écouter du moment que c'est dans le respect. Comme je suis Audonien, les gens s'identifient à moi, et puis on est pas dans la répression".

Dans la rue, Ayed, un ami d'enfance d'Hocine, salue la création de cette brigade composée d'Audoniens. "C'est mieux pour instaurer le lien", dit-il, convaincu que le message "peut parfois mieux passer" quand il vient d'un habitant que d'un agent de la police municipale.

Repérer les plus fragiles

Au-delà de la lutte contre les incivilités, cette brigade a aussi pour mission de prendre attache avec les associations, structures municipales et bailleurs sociaux pour repérer les familles ou les jeunes les plus en difficulté. Marie, mère de famille de 52 ans, qui travaillait dans la restauration avant d'intégrer cette B.R.C part d'ailleurs ce matin là, à la rencontre d'un groupe d'hommes qui passent leur journée dans la rue et la nuit dans un hôtel social. Sur un post-it, elle a pris soin de noter leurs besoins "en nourriture, pour se laver, se loger" et leurs coordonnées qu'elle transmettra aussitôt auprès des services de la ville compétents, dit-elle.

Cette brigade composée de huit agents aujourd'hui, est divisée en deux équipes qui tournent sur la ville 7j/7 de 10h à 19h (12h-21h l'été). Ses effectifs seront doublés à terme avec 16 agents en poste.