A Saint-Paul-lès-Dax, La Maisonada offre un peu de répit aux jeunes mamans en difficulté

Ce lieu de vie accueille les femmes enceintes pendant leur grossesse, et ensuite jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Des futures mamans confrontées à des difficultés financières, familiales et sociales et qui trouvent ici un peu de répit.

La Maisonada (la maisonnée, en gascon) est un lieu de vie à Saint-Paul-lès-Dax destiné aux femmes enceintes isolées en situation de précarité. Un lieu qui les accueille tout au long de leur grossesse, jusqu'aux 6 mois maximum du bébé. Les jeunes femmes accueillies ont en commun d’être confrontées à des difficultés d’ordre social, familial ou personnel. La capacité est de 8 places.

Demandeuse d'asile et femme battue

La bâtisse est imposante. C'est une ancienne ferme de 300m2 au milieu d'un quartier pavillonnaire, juste à côté de l'ancien lavoir de la commune. A l'avant se trouve un grand jardin arboré. Un endroit calme, pour offrir un peu de répit à ces femmes cabossées par la vie explique Ludivine Bregeon, la directrice de l'établissement : "En ce moment nous accueillons une femme battue, une demandeuse d'asile, une jeune femme qui était jusque là prise en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance..."

Recréer une ambiance familiale et conviviale

A l'intérieur de la maison, tout est refait à neuf. Au rez-de-chaussée, se trouve la partie commune, avec un grand espace de vie : cuisine, salon, salle à manger. A l'étage, les chambres. Chaque maman ou future maman a la sienne. Mais pour les courses, les repas ou encore le ménage, tout le monde met la main à la pâte. L'idée, c'est de vivre ensemble : "Ce n'est pas une colocation. Chacune a son espace, mais au quotidien, ce qui est recherché, c'est une vie familiale, conviviale. On prépare les repas et on mange ensemble. On fait les courses ensemble."

Chaque maman a sa propre chambre © Radio France

Le rez-de-chaussée abrite un vaste espace de vie

La Maisonada apporte donc bien plus qu'un simple toit à ces jeunes mamans en difficulté. "Il y a un lien de confiance qui s'établit. Elles sont très isolées, du coup on peut être amenées à les accompagner jusque dans la salle d'accouchement ! C'est arrivé deux fois déjà. Elles avaient besoin de soutien dans ce moment très important."

Préparer "l'après"

La structure privée (financée par un fonds de dotation) compte trois salariées. La directrice, ainsi qu'une éducatrice spécialisée et une conseillère en vie familiale et sociale. Les trois travailleuses sociales accompagnent aussi les jeunes mères dans les démarches administratives, médicales, et les aident à préparer l'après. C'est à dire trouver un travail, un logement, une nounou... Depuis son ouverture au mois de mars dernier, La Maisonada a ainsi accueilli quatre jeunes mamans.

Budget Participatif des Landes

Dans le cadre de la 2ème édition du Budget Participatif des Landes (1,5 millions d'euros mis à disposition par le Conseil Départemental pour aider à réaliser des projets), La Maisonada sollicite une subvention de 6000 euros, pour pouvoir acheter du matériel de puériculture neuf pour équiper la maison. Des lits, des berceaux de cododo, des chaises hautes, des parcs, des poussettes... Pour départager les 281 projets en lice, il faut voter ! Et c'est la dernière ligne droite : les votes sont ouverts jusqu'à dimanche prochain (le 28 novembre). Pour voter pour le projet de La Maisonada, c'est ici.