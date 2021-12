A Saint-Pierre-des-Corps, les seniors reçoivent des cadeaux de Noël livrés à domicile par les élus

Pour les fêtes, les seniors de Saint-Pierre-des-Corps reçoivent de la mairie un cadeau, au choix. Un livre, une plante ou un plateau repas, qui peut être livré à domicile, par les élus eux-mêmes, chez les personnes les plus isolées et qui ne peuvent pas se déplacer.

Les élus de Saint-Pierre-des-Corps (ici, Laurence Lefèvre, adjointe à la santé et à l'action sociale et Mukerrem Ak) offrent à domicile une plante, un livre ou un repas aux habitants de plus de 75 ans.

Les élus de Saint-Pierre-des-Corps jouent les Pères Noël. Cette semaine, ils distribuent un livre, une plante ou un repas de fêtes à 950 personnes âgées de la ville, après l'annulation du repas des aînés à cause de la crise sanitaire. Un cadeau que plus de 300 habitants reçoivent directement chez eux, livrés par les élus eux-mêmes. L'occasion aussi d'échanger avec ces seniors souvent isolés, à deux semaines des fêtes de fin d'année.

"C'est un beau geste, ça fait plaisir"

Par binôme, une quinzaine d'élus de la majorité font donc du porte à porte, chez ceux ne pouvant pas se déplacer. "Merci beaucoup ! J'adore les plantes en plus !", s'enthousiasme Maria. Cette habitante de 82 ans vient de recevoir une poinsettia, plus connue sous le nom d'étoile de Noël. "C'est un beau geste, ça fait plaisir", sourit-elle. L'octogénaire peut difficilement se déplacer. "Je marche avec une canne, j'ai mal au dos et je me fais opérer de partout", explique-t-elle.

Maria, Corpopétrussienne de 82 ans, est ravie d'avoir reçue une plante comme cadeau de Noël de la mairie. © Radio France - Chloé Martin

Dans un autre immeuble, Ginette non plus ne sort plus de chez elle. A presque 99 ans, elle vient de perdre son mari en octobre, n'a pas de famille, et ne reçoit la visite que de ses auxiliaires de vie et de deux voisins. "C'est gentil de venir me voir", souffle-t-elle. "Je viens vous donner votre cadeau, de la part du maire, c'est un livre sur l'histoire de la Touraine", répond l'élue.

Echanger avec les plus fragiles et les plus isolés

L'échange dure une dizaine de minutes, le temps de s'asseoir discuter un peu. Ginette, installée dans son fauteuil, se replonge dans ses souvenirs, avec son mari notamment. Des moments privilégiés qu'apprécie Laurence Lefèvre, adjointe en charge de la santé et de l'action sociale. "On a envie de passer plus de temps avec certains, ou de revenir les voir plus tard".

Un contact d'autant plus important à l'approche des fêtes. "Pour ceux qui ne vont pas du tout voir leur famille, c'est l'occasion d'avoir cet échange particulier, inattendu pour eux. Ça nous permet également de voir leurs conditions de vie, s'ils sont isolés ou ont des besoins particuliers." L'adjointe en profite pour poser la question de la vaccination, à l'heure où la crise sanitaire a encore isolé davantage les personnes âgées.