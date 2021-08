Pour éviter les conflits et parfois les accidents entre baigneurs et pratiquants de sports nautiques, des zones de mise à l’eau et de navigation ont été balisées. Ce qui semble convenir au plus grand nombre.

À Saint-Pierre Quiberon, kites, chars, surfs et baigneurs partagent mieux la plage et l’eau

Le partage du littoral et la cohabitation des baigneurs avec les pratiquants de bateau, kite, char à voile, surf et autres windfoil, voilà un sujet parfois sensible selon les plages. À Saint-Pierre Quiberon dans le Morbihan, chacun a désormais une zone de mise à l’eau attitrée et balisée sur la grande plage de Penthièvre.

L’objectif est de partager l’espace et d’éviter des conflits et accidents, sur la plage et dans l’eau. Sur la plage, quand les kitesurfeurs tirent leurs lignes sur le sable. « Avant, quand on marchait sur la plage, on slalomait. Ce n’était pas top pour les enfants », explique Élisabeth, en vacances sur la presqu’île. « Dans l’eau, quand les kites passaient limite, au niveau de la zone de bain », délimitée par des bouées.

Un totem de balisage entre la zone "char" et la zone "kite", sur la plage de Penthièvre © Radio France - Eric Bouvet

Nous n’avons que des bons retours

Certes, il y a encore quelques petits rappels à l’ordre explique Fabrice Bellot, le pompier maître-nageur, responsable du poste de surveillance installé depuis cette année par la mairie. « Nous sommes là pour la surveillance des baigneurs, mais on fait aussi de la prévention sur les différentes zones pour éviter que les kites avec leurs foils et leurs lignes arrivent dans la zone de baignade. Un gros effort d’information et de communication a été fait au niveau des écoles et des associations. Nous n’avons que des bons retours ».

Ce que confirment les baigneurs, comme Jawen venu de Marseille, qui « trouve que ça se marie plutôt bien, que les gens se respectent et la plage est suffisamment grande pour accueillir toutes les activités. ». Ce qui rassure aussi Gilles Madec, le premier adjoint à la mairie de Saint-Pierre Quiberon, qui constate « un afflux plus important à la plage cette année, de gens et de colonies de vacances, qui ont pu profiter de la baignade, alors qu’avant c’était quasiment impossible ».

Et les kitesurfeurs ?

Même Stéphane, un kitesurfeur dont la maison donne sur la plage le consent : « La signalisation est claire. Du coup, que ce soient les locaux ou les touristes, ils savent où naviguer. Franchement je n’ai pas vu trop de débords. Ça se passe plutôt bien ».

Un peu moins enthousiaste, Paul, qui pratique sur la plage voisine de Pouladen, rappelle aussi que « quand il y a beaucoup de vent, il y certes beaucoup de kites, mais moins de monde sur la plage, donc ça ne gêne absolument pas les baigneurs. Et quand il y a beaucoup de monde sur la plage et qu’il n’y a pas de vent, les kites n’y sont pas. Je ne comprends pas la polémique ».

Le reportage sur la plage de Penthièvre à Saint-Pierre Quiberon Copier

Depuis le début de la saison, le responsable du poste de surveillance de la plage de Penthièvre n'a constaté aucun accident entre les différents usagers.