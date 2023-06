A Saint-Saulve, des habitants s'inquiètent de devoir vivre à côté d'une prison

Alors que le ministre de la justice Eric Dupont-Moretti a annoncé la construction d'une prison sur le sol de Saint-Saulve d'ici 2027 , des habitants s'inquiètent de devoir vivre à côté de 700 détenus. Face à leurs interrogations, le maire de cette commune du Valenciennois Yves Dusart tente de temporiser et d'expliquer sa décision.

Marie habite une villa à Saint-Saulve, à un petit kilomètre de l'endroit prévu pour le centre pénitentiaire. "**On sait que c'est inévitable et qu'il faut de nouvelles prisons pour que les détenus vivent dans des conditions plus humaines, mais vous comprenez que tout de suite, ça ne me fait pas sauter de joie", reconnaît Marie.

"Déjà, on s'inquiète pour le prix de nos maisons. La valeur immobilière est plus élevée ici que dans certaines villes du secteur parce que Saint-Saulve est une ville plutôt milieu haut de gamme. Si je vends ma maison demain, sans prison, ou dans dix ans, avec prison, est-ce qu'elle aura la même valeur ? Je ne pense pas. Il va y avoir une dévalorisation du foncier"*,* prédit Marie. "Et puis il y a les nuisances. Le bruit mais aussi la nouvelle population que la prison va amener. C'est tout à fait normal que des gens viennent voir leurs proches incarcérés mais ça draine une population que je n'ai pas vraiment envie de voir en bas de chez moi."

Un peu plus loin dans sa rue, Judicaël a les mêmes appréhensions : "Une prison c'est sécurisée, mais un détenu peut toujours s'enfuir ! On ne sera plus en sécurité la nuit", craint ce Saint-Saulvien.

La prison va rapporter au moins 70.000 euros par an à la commune

D'autres, comme Fabrice, qui habite à côté, temporisent : le bâtiment sera installé dans un coin de la commune, sur des terrains agricoles, et sera largement caché par des arbres et de la verdure. Il souligne surtout l'avantage économique d'un tel projet : "Il y a avoir des besoins en logements parce que de nouvelles personnes vont arriver, des cadres de la prison, des familles qui vont devoir s'installer. Et je ne sais pas combien d'emplois ça va générer mais ça peut être important pour le secteur." En effet, l'installation de cette prison devrait créer au moins 300 emplois directs, et 300 emplois indirects selon le ministère de la justice.

"Il y a également la dotation par habitant qui va rapporter entre 70.000 et 100.000 euros par an à la commune" se réjouit le maire Yves Dusart. Le ministre a aussi annoncé que les communes qui ont ou qui vont accueillir un centre pénitentiaire pourraient avoir droit à une aide financière. Il y a aussi des aides indirectes autour de la prison : il va falloir loger les employés, et toute une partie de professions indirectes qui peuvent aussi habiter sur place. Il y aura un impact sur le commerce et même si ça ne va pas faire doubler les chiffres d'affaires de chaque commerce de Saint-Saulve, même si ça ne va pas être une déferlante économique, ça va être un plus économique."

Répondre aux craintes des habitants

C'est ce genre de réponses que le maire veut apporter aux habitants qui s'inquiètent. "Il y a trois grosses appréhensions : la peur d'une baisse de la valeur foncière, une crainte liée au côté visuel, esthétique et la peur d'une montée de l'insécurité", résume Yves Dusart qui veut y répondre point par point. "D'abord, sur l'immobilier : ce n'est pas du tout vérifié que la valeur va diminuer. Un exemple est Valenciennes : si le prix des maisons avait baissé à cause de leur prison, ça se saurait. Ensuite, sur le côté visuel, il faut vraiment se rendre compte que la prison devrait être dans le coin de la commune. Le centre serait noyé dans un périmètre industriel et les bâtiments tels qu'ils sont dessinés aujourd'hui seront intégrés au paysage et masqués par des éléments comme les arbres et la végétation."

Reste le dernier point, qui alerte le plus les habitants : l'insécurité. "Déjà, il ne va pas y avoir plein d'évasions : sur les 60.900 détenus français, il y en a une douzaine qui se sont échappés sur l'année 2016-2017 par exemple et ça arrive surtout pendant les transferts. Et si vous connaissez un détenu qui s'évade et qui reste dans la ville de sa prison, surtout on lui remettra le prix Nobel, je suis prêt à le payer moi-même. Plus sérieusement : il y a des discussions en cours sur des forces de police voire même de gendarmerie supplémentaires. Et surtout, il y a les faits : dès lors que vous avez une prison, un centre pénitentiaire, il y a beaucoup plus de mouvements des forces de l'ordre sur le terrain, beaucoup plus d'allées et venues de nos amis en bleu et donc il y a plutôt une régression des faits d'incivilité qu'une augmentation."

Une pétition en ligne contre le projet

Yves Dusart se dit donc prêt à faire de la "pédagogie" pour justifier sa décision. "Les concertations publiques sont prévues dès le début de l'année 2024 mais je veux qu'on puisse expliquer les choses dès maintenant."

Il faudra également éteindre la colère de certains habitants : une pétition en ligne contre le projet récolte déjà une centaine de signatures. Ce vendredi 23 juin dernier, le maire a même dû fermer la section des commentaires sur la page Facebook de la ville face à un "déferlement de haine". "On a reçu des commentaires haineux. Les plus choquants étaient ceux sur les détenus 'qu'il fallait juste mettre au fond d'un trou et reboucher'. Je m'attendais à des craintes et des appréhensions, mais pas à cette haine. J'ai pris la décision de fermer les commentaires, ça ne m'était encore jamais arrivé", regrette l'élu.