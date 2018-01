Depuis le 23 janvier dernier, le bureau de poste de Saint-Sauveur-le-Vicomte est fermé tous les lundis et tous les après midi le reste de la semaine. Une pétition a recueilli 1.500 signatures contre ces horaires, dans cette commune d'à peine plus de 2.000 habitants.

Surprise depuis la semaine dernière pour les habitants de Saint-Sauveur-le-Vicomte : leur bureau de poste est désormais fermé les lundis et les après midi tout le reste de la semaine. De nouveaux horaires qui ne conviennent pas. Une pétition a rassemblé 1.500 signatures pour revenir aux créneaux habituels, dans cette commune d'à peine plus de 2.000 habitants.

C'est le principal sujet de conversation ces derniers jours. Surtout au bar tabac Le Commerce, qui se trouve à quelques mètres seulement du bureau de poste. Après avoir trouvé porte fermé, les clients viennent se renseigner, et s'inquiéter.

"Qu'est ce qu'on va devenir si même La Poste ferme ?", s'inquiète Emilie. Pour la jeune femme comme beaucoup d'autres, La Poste ça ne représente pas que l'envoie et la réception du courrier, mais aussi un service de proximité, "surtout pour les personnes âgées" ajoute-t-elle.

Pour protester contre ces nouveaux horaires, l'Associations des commerçants et artisans de Saint Sauveur a rédigé une pétition. Ils se sentent d'autant plus concernés que beaucoup ferment boutique les lundis, et en profitent habituellement pour gérer leurs courriers. Les signataires protestent également contre la disparition des conseillers financiers de la Banque postale. Tout un dossier que connait bien le maire de Saint-Sauveur-le-Vicomte, Jacques Regnault.

Le plan qu'imagine La Poste, c'est de fermer beaucoup d'établissements. Je leur ai rappelé qu'ils avaient des obligations économiques vis à vis de notre population puisque le bureau de poste a été rénové il y a peu de temps et que les prêts ne sont toujours pas payés. Donc les contribuables de Saint Sauveur payent toujours pour avoir une Poste" - Jacques Regnault, maire.

De son côté, la direction de la Poste assure qu'il s'agit là d'une "adaptation des horaires en fonction de l'activité constatée du bureau." et qu'aucune fermeture n'est prévue. "La Poste voit la fréquentation des bureaux baisser du fait de l'évolution des usages des consommateurs. Nous consommons de plus en plus en ligne et plus particulièrement le bancaire", ajoute l'entreprise.