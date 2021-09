A Saint-Sulpice-La-Pointe, on commémore le camp des Pescayres

On ignore même jusqu'à son existence mais le camp des Pescayres, à Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn), a été l'un des camps politiques les plus importants de la zone Sud pendant la seconde guerre mondiale.

Son histoire démarre en 1939. Le gouvernement français réquisitionne des terrains, au tout début de cette guerre, en anticipant l'arrivée de futurs réfugiés du conflit. Parmi ces terrains : trois hectares sur la commune de Saint-Sulpice-La-Pointe, au lieu dit Les Pescayres.

Un an plus tard, le gouvernement de Vichy arrive au pouvoir. Le régime utilise le camp tarnais pour interner ceux qu'il considère comme indésirables : des révoltés mais aussi des communistes, des syndicalistes et des anarchistes.

Au total, 4.600 personnes ont transité dans le camp de Saint-Sulpice-La-Pointe entre le 16 août 1940 et le 23 août 1944. Parmi eux, près de 800 résistants et juifs seront déportés.

"A partir d'août 1942 ce sont des familles juives de Saint-Sulpice-La-Pointe qui ont été conduites dans les camps de la mort de Drancy et d'Auschwitz", explique l'adjoint à la mairie de Saint-Sulpice-La-Pointe en charge du devoir de mémoire, Stéphane Bergonnier.

Un lieu aujourd'hui disparu mais commémoré

"Dernièrement, une plaque a été mise au niveau de la gare puisque la gare de Saint-Sulpice était le point de départ de convois vers les camps de la mort", raconte Stéphane Bergonnier. "Régulièrement des actions sont menées pour faire en sorte qu'on n'oublie pas".

Le camp devient ensuite le lieu d'internement de prisonniers allemands, de miliciens et de collabos, avant d'être dissous en 1946. Sur les lieux du camp, la ville de Saint-Sulpice-La-Pointe accueille désormais un centre de détention régional.