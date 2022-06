A Saint-Symphorien, don de temps et de sang pour d'anciens pros du FC Metz

"J'ai donné de ma sueur sur le terrain, maintenant je donne de mon sang. La boucle est bouclée." Comme Stéphane Borbiconi, l'ex-défenseur du FC Metz, plusieurs anciens grenats sont venus donner leur sang dans les salons de la tribune ouest de Saint-Symphorien : Sébastien Renouard, David Terrier, Cyril Serredszum, Laurent Agouazi ou Franck Signorino.

30.000 poches supplémentaires

Une collecte de sang organisée dans le stade messin, c'est une première. L'été se profile et les donneurs vont partir en vacances, il faut donc faire des stocks. "Il faudrait 30.000 poches supplémentaires pour toute la France" dit Marie Elmerich, développeur de territoire en Moselle pour l'établissement français du sang dans le Grand-Est. L'EFS a donc besoin d'actions de promotions comme celle-ci pour encourager les gens à donner. "L'EFS nous avait déjà contacté pour sensibiliser au don via notre mascotte Grayou. Le don, c'est la suite logique" ajoute Julie Decker, du FC Metz.

Pour l'ancien milieu de terrain offensif, Sébastien Renouard, il s'agissait d'une première : "Le message est bien. Donner est important et, en voyant tout ça, je regrette presque de ne m'y mettre que maintenant. Je pense que je le ferrai plus régulièrement désormais. C'est important de sensibiliser les gens et de me sensibiliser moi-même avant de parler des gens."