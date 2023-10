À Saint-Valery-en-Caux, la Force d'Action Rapide du Nucléaire s'entraine, pour être prête à intervenir

Du nouveau matériel flambant neuf (camions, pompes, tuyaux) et dernier cri pour la FARN, la Force d'Action Rapide du Nucléaire. Un nouveau hangar plus grand, et du matériel, ont été inaugurés ce jeudi matin, sur le site de la FARN à Saint-Valery-en-Caux, près de la centrale nucléaire de Paluel.

La FARN est un dispositif national créé par EDF après la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon, provoquée par un tsunami en 2011. Objectif : Intervenir rapidement dans les centrales nucléaires en cas de gros incident. La force regroupe 300 salariés d'EDF en France, sur 5 sites, le siège à Paris, et 4 sites opérationnels en région, dont un site à Saint-Valery-en-Caux en Seine-Maritime. La Force d'Action Rapide du Nucléaire de Paluel est composée de 75 agents volontaires, salariés de la centrale nucléaire.

En cas de crise, les 18 centrales nucléaires en France disposent de moyens internes d'urgence, avant l'entrée en action de la FARN en douze heures maximum, explique Olivier Le Roux, le directeur de la Farn au niveau national.

