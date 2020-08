À Saint Yrieix-la-Perche, les masques sont désormais obligatoires pour un mois

Pendant un mois, les habitants de Saint-Yrieix-la-Perche doivent porter le masque dans les rues les plus fréquentées. Le maire, Daniel Boisserie se dit inquiet de la montée des cas sur le territoire Limousin, aussi faible soit-elle. Il appelle à la prudence et au respect des consignes pour chacun.

Depuis mercredi soir, plus question de se balader dans la rue des Arts et la rue du Marché sans porter le masque. Le maire Daniel Boisserie a décidé de le rendre obligatoire pour un mois renouvelable, après l'avis de médecins et de laboratoires : "Ce qui m'inquiète est l'arrivée d'estivants qui ont pu être en contact avec le virus. Je voudrais éviter la transmission aux personnes les plus vulnérables mais aussi dans les entreprises, pour ne pas qu'elles soient bloquées s'il y a des cas. Je me soucis en priorité de la santé puis dans un second temps, de l'économie".

Il faut prendre des précautions selon le maire même si "la mesure peut être impopulaire aux yeux de certains". Le masque est notamment obligatoire pour des événements comme la foire qui a lieu un vendredi sur deux et les marchés de pays qui ont lieu tous les jeudis soirs.