A Sainte-Feyre, même sous la pluie, du boudin avec des pommes pour se réchauffer !

La 26ème édition de la fête des pommes s'est déroulée sous la pluie ce dimanche à Sainte-Feyre. Ce qui n'empêche pas les plus fidèles de venir déguster un bon boudin et des pommes chaudes, pour se réchauffer.

Sainte-Feyre, France

La fête de la pomme à Sainte-Feyre, douchée par le mauvais temps ! Si la tempête n'a pas fait de gros dégâts en creuse, la vent et le pluie ont découragé plus d'un passants : l'affluence a été beaucoup moins importante que d'habitude, loin des 10 000 personnes que l’événement rassemble traditionnellement. Mais les plus téméraires sont tout de même venus déguster leur boudin, accompagné d'une purée de pommes chaudes, ou l'inverse, on ne sait plus vraiment.

Et pour vous, est-ce un boudin aux pommes, ou un boudin avec des pommes ? © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"Il faut bien ça car on est trempés", s'amusent Gérard et Paul, attablés dans la grande salle du complexe Raymond Poulidor, transformé en réfectoire pour l'occasion. "C'est un produit de saison, on va dire !" Pour accompagner, bien sûr, la bouteille de rouge, déjà bien entamée. "C'est très important, surtout avec le temps qu'il y a dehors ! Vaut mieux avoir du vin que de l'eau !"

Moins de monde qu'espéré

C'est vrai que le vent et la pluie ont pu décourager certains. Les habitués, eux sont là, et font l'amer constat : "Il y a du monde, mais il y a moins de monde !", analyse Ginette, qui vient depuis plus de 20 ans. "D'habitude les gens attendent, ça dure plus longtemps, quand il fait pas beau, les gens ne sortent pas." Pourtant, avec son mari Gérard, ils n'auraient loupé le rendez vous pour rien au monde. "On pense au travail qu'ils ont fait, les préparatifs, si tout leur reste sous les bras, c'est dommage. C'est pour ça, on est venu pour manger !"

A Sainte-Feyre, le repas boudins et pommes a permis aux visiteurs de se réchauffer. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Dans la salle, aussi, les courageux qui ont tout de même pris la peine de déplier leur stand. Comme Pascal-Ange, brocanteur à La Souterraine. Mais avec 10 euros de chiffre d'affaires, il faut bien se rendre à l'évidence, et ranger la cargaison : "Avec la pluie, on esquinte trop notre matériel. Avec le vent, elle tombait sur les marchandises, tout est mouillé, cela ne sert plus rien à rien de vendre." Le brocanteur n'est pas déçu pour autant : il aura pu profiter du repas pour faire des rencontres.