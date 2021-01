A Saintes, la redevance d'enlèvement d'ordures ménagère augmente pour l'année 2021

La redevance d'enlèvement des ordures ménagères augmente cette année pour les habitants des 38 communes de l'agglomération de Saintes. Elle passe de 176 euros par an à 191. C'est 15 euros de plus.

Depuis 2013, la taxe est "incitative", cela signifie qu'il existe un tarif de base qui comprend dix-huit enlèvements dans l'année. Si les besoins du foyer sont plus importants il faut payer un supplément. L'idée est d'inciter à la diminution des déchets et à favoriser le tri sélectif. Le tarif de base a été mal calibré lors du précédent mandat, estime l'agglomération, entraînant un lourd déficit dans ses caisses depuis plusieurs années. Avec ces 15 euros supplémentaires, l'agglomération promet d'améliorer les services et surtout de réaménager les déchèteries car les dépôts en déchèteries représentent 50% des déchets de l'agglomération.

A la déchèterie ouest, la plus grande de l'agglomération, les panneaux d'affichage et la sécurité du site vont être améliorés. L'agglomération espère aussi l'ouverture d'une nouvelle déchèterie au sud de l'agglomération d'ici deux ans avec une partie recyclerie.

Dès l'été prochain, le ramassage des poubelles noires reprendra un rythme hebdomadaire pour tous les foyers de l'agglomération.